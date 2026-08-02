Le prime previsioni per i premi individuali della stagione NBA 2026-27 indicano Victor Wembanyama, centro dei San Antonio Spurs, come candidato principale per Most Valuable Player (MVP) e Defensive Player of the Year (DPOY). Wembanyama, terzo nella votazione MVP scorsa stagione, ha registrato medie di 25,0 punti e 3,1 assist, e percentuali di tiro del 51,2% dal campo, 34,9% da tre punti e 82,7% ai tiri liberi. Il suo impatto difensivo è stato cruciale: ha guidato la lega con 3,1 stoppate e la difesa Spurs è migliorata di 12,3 punti per 100 possessi con lui.

Tra i giovani talenti, Cameron Boozer dei Memphis Grizzlies è il favorito per il premio di Rookie of the Year. Reduce da una stagione dominante a Duke, Boozer ha mostrato forza, tiro, visione di gioco e intelligenza cestistica, qualità per un rapido adattamento in NBA.

Altri Premi: Sesto Uomo, Giocatore Migliorato e Miglior Coach

Per il Sesto Uomo dell'Anno, Ajay Mitchell (Oklahoma City Thunder) è un candidato di rilievo per penetrazione, finalizzazione e difesa. La sua presenza ha migliorato la squadra di 8,2 punti per 100 possessi. Il Most Improved Player potrebbe essere Naz Reid (Charlotte Hornets). Con la cessione di LaMelo, Reid assumerà un ruolo offensivo centrale; le sue capacità di playmaker potrebbero portarlo a una stagione di svolta.

Sul fronte della panchina, Erik Spoelstra dei Miami Heat è tra i favoriti per il Coach of the Year. Nonostante non abbia mai vinto il riconoscimento, la presenza di Giannis nel roster Heat potrebbe rafforzare la sua candidatura.

Contesto e Proiezioni di Squadra

Le previsioni tra gli appassionati confermano Wembanyama (MVP e DPOY) e Boozer (Rookie dell'Anno). Emergono anche Luka Doncic (Clutch Player) e Brian Keefe (Washington Wizards) per Coach of the Year. Le proiezioni sui record di squadra vedono i San Antonio Spurs di Wembanyama con il miglior bilancio a Ovest; i New York Knicks leader a Est.

Queste valutazioni iniziali, seppur premature, riflettono le aspettative generate dalle recenti mosse di mercato e dalle prestazioni individuali della scorsa stagione, offrendo una panoramica sui protagonisti della prossima annata NBA.