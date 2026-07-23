La Juventus ha registrato un notevole successo nella campagna abbonamenti per la stagione 2026/2027. A sole ventiquattro ore dalla chiusura, il club bianconero aveva già superato il numero di tessere stagionali vendute nell'annata precedente, attestatosi a 19.200 abbonamenti, inclusi i posti Premium. Questo dato preliminare ha evidenziato un crescente interesse e una forte adesione dei tifosi, desiderosi di sostenere la squadra di Luciano Spalletti nelle partite casalinghe.

La giornata di venerdì 24 luglio ha segnato l'ultima opportunità per assicurarsi un posto fisso all'Allianz Stadium.

La società ha sottolineato la risposta particolarmente positiva del pubblico: la quota di abbonati, già prima del "gong" finale, aveva ampiamente superato le 19.200 tessere complessive della stagione 2025/2026, comprendendo anche le formule Premium.

Entusiasmo rinnovato per la nuova stagione

L'incremento delle sottoscrizioni rispetto all'annata precedente è chiara testimonianza del rinnovato entusiasmo che circonda la squadra. La prospettiva di assistere dal vivo alle sfide casalinghe della Juventus, unita alle aspettative per il nuovo campionato, ha spinto molti tifosi a rinnovare la propria tessera o a sottoscriverla per la prima volta. L'ultima fase della campagna abbonamenti è stata cruciale per consolidare un risultato che, fin dalle prime battute, aveva già segnato un netto superamento del passato.

I numeri finali della sottoscrizione abbonamenti

Alla chiusura definitiva della campagna abbonamenti, i dati ufficiali diffusi dalla società bianconera hanno confermato un vero e proprio record. Sono state vendute complessivamente 29.300 tessere stagionali. Nello specifico, 25.300 abbonamenti riguardano i posti standard, mentre i restanti 4.000 sono stati sottoscritti per la categoria Juventus Premium Club. Il club aveva deciso di ampliare l'offerta di tessere rispetto all'anno precedente, mettendo a disposizione ulteriori 1.300 abbonamenti, tutti esauriti. Questo eccezionale successo non solo stabilisce un nuovo primato per la società, ma rafforza ulteriormente il forte legame tra la Juventus e la sua appassionata tifoseria.