L’Inter dovrà attendere ancora prima di poter ufficializzare l’arrivo di Anan Khalaili. L’esterno ventunenne, in procinto di trasferirsi dall’Union Saint-Gilloise, non ha ottenuto l’idoneità sportiva dal Coni dopo il primo ciclo di visite mediche già effettuato con il club nerazzurro. L’Istituto di Medicina dello Sport del Coni, infatti, ha richiesto ulteriori accertamenti e approfondimenti clinici specifici, individuando la necessità di una valutazione più accurata. Il giocatore sarà quindi sottoposto a nuovi test all’inizio della prossima settimana, precisamente tra lunedì e martedì.

Il tesseramento di Khalaili resta sospeso in attesa dei risultati di questi ulteriori esami, bloccando temporaneamente l’ufficialità del trasferimento.

Questa situazione imprevista ha costretto l’Inter a rimandare la formalizzazione del contratto già pronto e firmato dal ragazzo. I protocolli italiani in materia di idoneità medico-sportiva sono riconosciuti tra i più severi e rigidi a livello internazionale. Il club nerazzurro seguirà con attenzione ogni fase dei nuovi esami, con l’auspicio che si tratti unicamente di uno scrupolo burocratico volto a chiarire completamente la situazione. Fino al definitivo via libera, la società dovrà congelare la presentazione ufficiale.

Nel frattempo, la Roma è attiva sul mercato per rinforzare il reparto offensivo dopo il mancato arrivo di Mason Greenwood, ormai vicino al Fenerbahce.

Sul taccuino del direttore sportivo D’Amico figurano due nomi di giovani talenti. Il primo è Diego Moreira, esterno destro classe 2004 dello Strasburgo, che ha impressionato nell’ultima stagione di Ligue 1 con quattro gol e sei assist. Il secondo è il coetaneo Alejandro Garnacho, talento argentino che, dopo il trasferimento al Chelsea la scorsa estate, sembra aver perso continuità. I giallorossi stanno valutando una possibile operazione in prestito per quest’ultimo.

Le altre trattative di Serie A

In casa Lazio, il nuovo tecnico Gennaro Gattuso ha commentato il trasferimento di Mario Gila al Milan. Gattuso ha spiegato: “Se fosse stato per Fabiani e Lotito sarebbe rimasto qui fino alla fine del contratto, sono stato io a convincerli perché quando un giocatore vuole andare bisogna lasciarlo andare”.

Sul fronte Udinese, Nicolò Zaniolo non si sta allenando con la squadra dopo aver inviato un certificato medico, mentre permangono incertezze sul suo futuro contrattuale.

La Fiorentina si muove con decisione sul mercato. Il club viola ha ufficializzato l’acquisto di Arthur Atta proprio dai friulani ed è pronta ad accogliere Alex Jimenez, terzino destro ex Milan, attualmente al Bournemouth in Premier League. Jimenez dovrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto. In uscita, nelle stesse zone del campo, c’è invece Jacopo Fazzini, su cui il Cagliari sembra ora in vantaggio sul Parma. I sardi, inoltre, hanno fissato le visite mediche per Harry Winks, centrocampista trentenne del Leicester.

All’estero, intanto, l’Atletico Madrid ha piazzato un colpo importante e per una cifra intorno ai quaranta milioni di euro ha acquistato dallo Sporting Lisbona il centrocampista danese Morten Hjulmand, in passato già in Serie A con il Lecce. Si muoverà probabilmente verso Parigi, invece, Ferran Torres, che dopo il Mondiale con la Spagna potrebbe lasciare il Barcellona per il Paris Saint-Germain.