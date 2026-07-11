Il presidente della Federcalcio, Giovanni Malagò, ha ufficializzato l'ingresso di Paolo Maldini come direttore tecnico e presidente del Club Italia, e di Leonardo nel ruolo di advisor. L'annuncio, comunicato telefonicamente da Malagò, sottolinea come la Nazionale si arricchisca di due figure di grande esperienza e prestigio internazionale.

Questa decisione rappresenta un segnale significativo per il futuro della Nazionale, che sceglie di affidarsi a due ex campioni dal passato glorioso, sia sul campo che in ruoli dirigenziali. Paolo Maldini, con la sua comprovata esperienza da calciatore e dirigente, assumerà la responsabilità di guidare il settore tecnico e di rappresentare il Club Italia.

Leonardo, anch'egli ex calciatore e dirigente di successo, offrirà il suo prezioso contributo come advisor, mettendo a disposizione la sua vasta esperienza internazionale.

Il nuovo assetto tecnico della Nazionale

L'ingresso di Maldini e Leonardo segna una svolta importante nella gestione tecnica della Nazionale. Il presidente Malagò ha optato per profili di alto livello, in grado di apportare nuove idee e competenze. L'obiettivo primario è rafforzare la struttura tecnica e preparare la squadra alle prossime sfide internazionali, valorizzando appieno il patrimonio di conoscenze dei due ex campioni.

La nomina di Maldini a direttore tecnico e presidente del Club Italia conferma la volontà di affidare la guida tecnica a una figura ampiamente riconosciuta e stimata nel panorama calcistico mondiale.

Leonardo, nel suo ruolo di advisor, avrà il compito di supportare le strategie e le scelte della Federazione, contribuendo con la sua visione strategica e la sua esperienza maturata in diversi contesti calcistici internazionali.

Il percorso verso le nomine

Nei giorni precedenti l'annuncio ufficiale, il presidente Malagò aveva già lasciato intendere che Paolo Maldini fosse il candidato principale per il ruolo di direttore tecnico, pur mantenendo aperta la possibilità di "sorprese". Durante un evento pubblico, Malagò aveva infatti dichiarato: "Per il direttore tecnico resta il nome forte di Paolo Maldini, ma non escludo sorprese". Aveva altresì specificato che il lavoro per definire il nuovo assetto tecnico della Nazionale era ancora in fase di definizione e che la settimana in corso sarebbe stata decisiva per le scelte finali.

Tali dichiarazioni avevano alimentato una crescente attesa per la decisione definitiva, poi confermata con l'annuncio dell'arrivo di Maldini e Leonardo. La scelta di affidare ruoli così chiave a due ex campioni di tale calibro rappresenta una strategia mirata a rafforzare la Nazionale e a rilanciare il progetto tecnico in vista dei prossimi e importanti impegni internazionali.