La Juventus ha inaugurato la sua stagione con un pareggio a reti bianche nel primo test amichevole estivo. La sfida, disputata a Basilea contro la formazione svizzera guidata da Lichtsteiner, si è conclusa con un risultato di 0-0, offrendo le prime indicazioni sulla “nuova Juve” sotto la guida tecnica di Luciano Spalletti.

Per l'occasione, Spalletti ha schierato una formazione che ha visto il debutto di alcuni volti nuovi e rientranti. In porta, Di Gregorio ha difeso la rete, protetto da una linea difensiva composta da Kalulu, Gatti, Kelly e Cambiaso.

A centrocampo, il capitano Manuel Locatelli ha guidato la mediana affiancato da Zhegrova, mentre Adzic e Boga hanno agito sulla trequarti. Spazio dal primo minuto anche per Ekhator, uno degli ultimi arrivati, e per Douglas Luiz, rientrato dai prestiti.

Il racconto della partita: occasioni e infortuni

I ritmi di gioco sono stati quelli tipici delle prime uscite stagionali, con la Juventus che ha cercato di imporre il proprio gioco. La prima occasione significativa è arrivata al diciottesimo minuto con Adzic, il cui tiro è stato respinto dal portiere avversario Omlin. Poco dopo, anche Boga ha impegnato l'estremo difensore. Un episodio degno di nota del primo tempo è stato l'infortunio muscolare di Ekhator, costretto a lasciare il campo e sostituito da Openda.

L'ultima chance della prima frazione è stata per Douglas Luiz, ma ancora una volta Omlin si è fatto trovare pronto.

Nella ripresa, Spalletti ha optato per una rivoluzione della formazione, mantenendo in campo il solo Openda. Miretti ha avuto un'ottima opportunità per sbloccare il risultato, ma non è riuscito a concretizzare. Al cinquantottesimo minuto, la Juventus ha rischiato di subire un gol su calcio di rigore, ma Mattia Perin si è superato parando il penalty tirato da Otele. Nel finale di gara, i bianconeri hanno beneficiato della superiorità numerica a seguito dell'espulsione del portiere del Basilea, Salvi, per un fallo commesso su Openda. Tra i giovani scesi in campo, Oboavwoduo ha provato a mettersi in mostra.

Dove vedere le amichevoli estive della Juventus: il calendario completo

La squadra avrà ora una settimana per preparare il prossimo impegno, un test amichevole contro lo Standard Liegi. Il calendario delle amichevoli estive della Juventus è ricco di appuntamenti, inclusi confronti di prestigio contro Chelsea e Inter. Tutte le partite saranno trasmesse in diretta e in chiaro, offrendo ai tifosi la possibilità di seguire la preparazione della squadra gratuitamente.

Per accedere alla visione delle gare, sarà sufficiente registrarsi gratuitamente sul sito ufficiale Juventus.com o tramite l'applicazione dedicata. Questa iniziativa permette a tutti gli appassionati di non perdere neanche un minuto dei test che attendono la formazione di Spalletti prima dell'inizio del campionato.

Lo staff medico, intanto, dovrà valutare attentamente le condizioni di Ekhator, uscito per un problema alla coscia. Locatelli e compagni puntano a integrare al meglio i nuovi innesti e a farsi trovare pronti per l'avvio della stagione ufficiale.

Il calendario dettagliato delle amichevoli: