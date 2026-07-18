La Juventus è una delle società più attive sul fronte calciomercato. L'obiettivo della Vecchia Signora è quello di ritornare competitiva sia in Italia ma anche in Europa e per questo si stanno valutando profili di grande spessore internazionale. Per la difesa, spunta la candidatura di John Stones appena svincolatosi dal Manchester City e che potrebbe diventare una grande opportunità a parametro. Sull'esperto classe 94, ci sarebbe anche l'interesse del Leeds ma soprattutto dell'Inter.

Si valuta Stones per la retroguardia, anche l'Inter sul calciatore

Dopo un'esperienza importante al City corollata da diversi trofei importanti come la conquista della Champions League, il 32enne inglese è pronto per una nuova esperienza così da continuare ad essere protagonista come fatto con la maglia dei Citizens. Stando alle ultime notizie, la Juventus sta valutando questo profilo per puntellare la retroguardia. Stones piace per la sua fisicità, capacità di impostazione dal basso e soprattutto duttilità vista la capacità di giocare sia a tre che a quattro.

Il club bianconero potrebbe decidere di affondare il colpo nei prossimi giorni anche se la trattativa non appare facile vista la concorrenza di diversi club europei come Leeds ma soprattutto Inter, alla ricerca di un difensore dopo gli addii di Acerbi e De Vrij.

Sia i nerazzurri che la società inglese potrebbero essere avversari temibili e mettere sul piatto un progetto ma soprattutto un ingaggio eventualmente superiore proposto da quello della Vecchia Signora.

Liverpool e Manchester United su Kalulu

Pierre Kalulu potrebbe lasciare la Juventus. Nonostante un ruolo fondamentale nello scacchiere tattico di Luciano Spalletti, il classe 2000 potrebbe esser uno dei sacrificati per finanziare il mercato in entrata e completare l'organico. Infatti, non è un mistero che il 26enne francese sia nel mirino dei top club inglesi in particolar modo di Liverpool e Manchester United, che da mesi lo stanno monitorando per puntellare le rispettive difese. Al momento non si può parlare di offerte concrete o di trattative già ben avviate, ma di fronte ad un'offerta attorno ai 40-45 milioni, il club bianconero potrebbe prendere in considerazione una cessione già in questa finestra di mercato.

Oltre alla situazione di Kalulu ed al futuro di Bremer, la Juve deve valutare le posizioni di Juan Cabal e Federico Gatti. Il primo piace al Besiktas di Vincenzo Italiano, mentre il centrale italiano resta nel mirino del Napoli soprattutto dopo l'infortunio di Buongiorno. Queste cessioni potrebbero determinare una vera e propria rivoluzione nel pacchetto arretrato.