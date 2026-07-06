La Delfino Pescara 1936 ha ufficialmente annunciato l'imminente avvio della sua campagna abbonamenti per la stagione calcistica 2026-2027. A partire dall'11 luglio, i sostenitori biancazzurri avranno l'opportunità di assicurarsi un posto privilegiato per tutte le emozionanti partite casalinghe che si disputeranno nell'iconico stadio Adriatico "Giovanni Cornacchia". Questa iniziativa rappresenta un momento cruciale per la società, che si prepara ad affrontare un nuovo campionato con il calore e il sostegno incondizionato dei propri tifosi. Il club ha già reso pubbliche le modalità di sottoscrizione e i prezzi degli abbonamenti, invitando tutti gli appassionati a supportare attivamente la squadra in questa nuova avventura sportiva.

La Campagna Abbonamenti: Dettagli e Vantaggi

La campagna abbonamenti, attiva dall'11 luglio, è stata pensata per offrire ai tifosi del Pescara la certezza di vivere ogni momento della stagione 2026-2027 direttamente dallo stadio. Sottoscrivere un abbonamento significa garantirsi l'accesso a tutte le gare interne ed esprimere un forte senso di appartenenza. La società ha predisposto diverse opzioni per l'acquisto: i titoli saranno reperibili sia presso i punti vendita autorizzati, sia tramite la piattaforma online ufficiale, garantendo flessibilità e comodità. Un aspetto fondamentale è la struttura dei prezzi, che prevede tariffe differenziate in base ai diversi settori dello stadio e specifiche agevolazioni dedicate a particolari categorie di sostenitori, per rendere il calcio accessibile a un pubblico sempre più ampio.

Lo Stadio Adriatico "Giovanni Cornacchia": Cuore Biancazzurro

Teatro di tutte le partite casalinghe della Delfino Pescara 1936 è il prestigioso stadio Adriatico "Giovanni Cornacchia". Questa imponente struttura, situata nella città di Pescara, non è soltanto un impianto sportivo, ma un vero e proprio simbolo e il principale punto di riferimento per l'intera comunità biancazzurra. Durante ogni stagione calcistica, lo stadio si trasforma nel fulcro dell'aggregazione, dove migliaia di tifosi si riuniscono per sostenere la propria squadra con passione e dedizione. Oltre ad ospitare tutte le gare ufficiali del club, è anche un polo attivo per numerosi altri eventi sportivi, confermando il suo ruolo centrale nella vita cittadina. La sua atmosfera unica e la sua storia lo rendono il luogo ideale per vivere le emozioni del calcio e celebrare l'identità del club.