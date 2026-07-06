Non si muovono soltanto i calciatori in questa fase del mercato. In casa Juventus infatti, potrebbero esserci novità anche a livello dirigenziale, con il ds Frederic Massara che sarebbe stato contattato dai bianconeri. Sul fronte delle trattative, invece, il Napoli avrebbe ricevuto la proposta di Nahuel Molina dall'Atletico Madrid, mentre la Roma continua a lavorare per consegnare a Gian Piero Gasperini due nuovi esterni offensivi, individuando in Simon Adingra uno dei profili più interessanti per rinforzare la fascia sinistra.

Juventus, sondaggio per Massara: possibile novità nell'area sportiva

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, la Juventus avrebbe avuto nuovi contatti con Frederic Massara, direttore sportivo recentemente sollevato dall'incarico dalla Roma. Si tratterebbe, almeno per il momento, di un semplice sondaggio, ma sufficiente a confermare come il club bianconero stia valutando possibili cambiamenti nel proprio organigramma. Con Giovanni Carnevali entrato nel board dirigenziale, non sarebbe infatti escluso un nuovo riassetto dell'area tecnica. Attualmente il ruolo di direttore sportivo è ricoperto da Matteo Ottolini, dirigente scelto a suo tempo da Damien Comolli. Proprio Ottolini potrebbe seguire l'ex ad francese e lasciare la Continassa nel corso dell'estate, anche alla luce della delicata situazione economica del club, chiamato a operare con risorse limitate e a ottimizzare ogni investimento sul mercato.

Napoli valuta Molina, la Roma pensa ad Adingra per Gasperini

Intanto, secondo quanto riferito su X dal giornalista Nicolò Schira, Nahuel Molina sarebbe stato proposto al Napoli da un intermediario italiano. Il laterale destro argentino potrebbe lasciare l'Atletico Madrid e il club azzurro starebbe valutando con attenzione la possibilità di affondare il colpo. Prima di prendere una decisione definitiva, però, la dirigenza guidata da Giovanni Manna vorrebbe conoscere nel dettaglio le condizioni economiche dell'operazione, sia per quanto riguarda la richiesta del club spagnolo sia sul fronte dell'ingaggio del calciatore.

Continua anche il lavoro della Roma per rinforzare gli esterni offensivi a disposizione di Gian Piero Gasperini.

Mason Greenwood resta il primo obiettivo per la corsia di destra, ma i giallorossi cercano anche un profilo con caratteristiche simili da impiegare sul versante opposto. Dopo i nomi di Alejandro Garnacho e Rafael Leao, nelle ultime ore sarebbe emersa anche la candidatura di Simon Adingra. L'esterno ivoriano, classe 2002, è rientrato al Sunderland dopo l'ultima stagione trascorsa in prestito al Monaco e rappresenterebbe una soluzione economicamente più accessibile rispetto agli altri profili valutati. La sua valutazione si aggirerebbe infatti intorno ai 20 milioni di euro, cifra che potrebbe convincere la Roma a trasformare l'interesse in una trattativa concreta.