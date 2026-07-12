L'attore Cristo Fernandez, celebre per aver interpretato il ruolo di Dani Rojas nella serie televisiva 'Ted Lasso', ha coronato un sogno personale debuttando come calciatore professionista negli Stati Uniti. A 35 anni, l'attore messicano è sceso in campo con la maglia dell'El Paso Locomotive FC nella USL Championship, la seconda divisione nazionale americana. Il suo esordio è avvenuto durante l'incontro contro il New Mexico United, quando Fernandez è subentrato al 79° minuto come attaccante, con il punteggio ancora fermo sullo 0-0.

Nonostante l'ingresso in campo di Fernandez, la partita si è conclusa con una sconfitta per l'El Paso Locomotive FC, che ha ceduto per 2-0 al New Mexico United.

Tuttavia, per l'attore, la soddisfazione di aver raggiunto il traguardo del professionismo rimane intatta. Il suo personaggio nella serie, Dani Rojas, è noto per il motto "Football is life", e questa esperienza ha rappresentato una perfetta fusione tra finzione e realtà.

Il percorso verso il professionismo

Fernandez era stato ingaggiato dall'El Paso Locomotive FC alcuni mesi prima del suo debutto ufficiale. Questo ingaggio è arrivato dopo un periodo di prova di due mesi e la sua partecipazione a un'amichevole pre-campionato, sempre contro il New Mexico United, in cui aveva giocato per trenta minuti. L'attore aveva anche sostenuto un periodo di prova con la seconda squadra dei Chicago Fire FC, riuscendo a segnare due reti in una partita di allenamento.

La presenza di Fernandez nella rosa dell'El Paso Locomotive FC è stata confermata ufficialmente pochi giorni prima della partita, con il club che ha voluto rimarcare la veridicità dell'evento, dichiarando sul proprio sito: "Yes, it’s really him". L'attore ha espresso il suo profondo legame con il calcio: "Fútbol has always been a huge part of my life and identity, and no matter where life has taken me, the dream of competing professionally never truly left my heart".

Impatto e contesto sportivo

L'esordio di Fernandez ha generato un notevole interesse, non solo tra i tifosi locali, ma anche tra gli appassionati della serie 'Ted Lasso' e del calcio a livello internazionale. La partita, disputata al Southwest University Park, ha registrato un'affluenza di 5.011 spettatori.

Attualmente, l'El Paso Locomotive FC si trova al settimo posto nella Western Conference della USL Championship, con un bilancio di cinque vittorie, cinque pareggi e quattro sconfitte.

Questa esperienza rappresenta per Fernandez la realizzazione di un sogno coltivato fin dall'infanzia e un esempio tangibile di come la passione per il calcio possa superare i confini tra fiction e realtà. Il suo debutto tra i professionisti è stato accolto con entusiasmo sia dalla comunità calcistica che dal pubblico televisivo, confermando il legame profondo tra sport e spettacolo.