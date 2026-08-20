Alla vigilia dell'inizio della Premier League, l'allenatore dell'Arsenal, Mikel Arteta, ha tenuto una conferenza stampa di determinazione e motivazione. Il tecnico spagnolo ha lanciato una chiara sfida ai suoi giocatori: trasformare i Gunners in una delle formazioni più solide e performanti del campionato inglese. Ha sottolineato l'importanza di mantenere standard elevati con costanza quotidiana. "Quelle squadre hanno una qualità incredibile, ovvero quella di mantenere ogni giorno standard ai massimi livelli. Questa è l'opportunità che abbiamo", ha dichiarato, evidenziando il percorso impegnativo che attende la sua squadra.

Con ferma convinzione, Arteta ha ribadito la sua fiducia nelle ambizioni del gruppo. "Non ho alcun dubbio che i nostri giocatori abbiano la voglia e l'ambizione necessarie. Dobbiamo guadagnarci e fare ogni giorno", ha affermato. L'allenatore ha anche condiviso il suo stato d'animo personale: "Mi sento bene, diverso, spero anche migliore. Sono più entusiasta che mai, più affamato che mai". Questa carica si traduce in un'aspettativa chiara per la squadra: "Ciò che dobbiamo dimostrare è che questa voglia e ambizione ci spingono a fare meglio rispetto alla scorsa stagione, o anche alla settimana scorsa, quando abbiamo affrontato il Manchester City. Percepisco l'entusiasmo che si respira in questo ambiente, ed è esattamente quello che voglio".

La sfida della continuità: consolidare i progressi

Le dichiarazioni di Arteta giungono in un frangente decisivo per l'Arsenal, che si appresta ad affrontare una nuova stagione dopo aver evidenziato significativi segnali di crescita. L'allenatore ha voluto sottolineare come la mentalità vincente e la costanza delle prestazioni siano pilastri per competere ai massimi livelli in Premier League. Secondo Arteta, il gruppo possiede le qualità e le risorse per proseguire il proprio percorso di miglioramento, mirando a risultati ancora più ambiziosi rispetto al passato recente.

Un'eredità da difendere: i successi recenti dei Gunners

Questa nuova stagione si apre all'indomani di un'annata calcistica eccezionalmente positiva per l'Arsenal, culminata con la conquista del titolo nazionale e il raggiungimento della prestigiosa finale di Champions League.

A riprova della solidità e della ritrovata competitività della formazione di Arteta, si aggiunge il recente trionfo nel Community Shield, dove i Gunners hanno superato il Manchester City con un convincente tre a zero. L'obiettivo primario del tecnico è ora quello di consolidare questi risultati e assicurare che l'Arsenal si mantenga ai vertici del calcio inglese.