L'Inter si prepara all'esordio stagionale contro il Monza con alcune incertezze legate al mercato e alla condizione fisica dei nuovi arrivi. La squadra nerazzurra è in attesa di Curtis Jones, centrocampista inglese che rappresenta l'ultimo tassello di una campagna acquisti fortemente orientata verso il calcio britannico. L'arrivo di Jones a Milano è atteso nelle prossime ore, mentre lo staff tecnico guidato da Chivu sta definendo con attenzione le scelte per la formazione titolare che scenderà in campo.

Nel frattempo, Djed Spence, un altro dei nuovi acquisti, non sarà disponibile per la prima partita ufficiale della stagione.

Il giocatore si è allenato a parte a causa di un ritardo nella preparazione fisica e, di conseguenza, non verrà convocato per la sfida inaugurale contro il Monza. La situazione di Spence è monitorata con attenzione dal club, ma il suo pieno inserimento nel gruppo richiederà ancora del tempo prima che possa offrire il proprio contributo in campo.

Le scelte di Chivu per la formazione

Per quanto riguarda l'undici iniziale, in porta dovrebbe esserci Josep Martínez, una delle novità tra i pali. In difesa, Akanji e Bastoni sono considerati titolari inamovibili e quasi certi di un posto. Per completare il reparto arretrato, Stones appare favorito su Bisseck, mentre sulla fascia destra il ruolo di esterno dovrebbe essere ricoperto da Diouf.

In attacco, le opzioni principali per partire dal primo minuto sembrano essere Pio Esposito e Bonny, con il capitano Lautaro Martinez pronto a subentrare a gara in corso per dare il suo apporto decisivo.

La rosa dell'Inter, dunque, si presenta ancora in una fase di definizione, con alcune pedine chiave in attesa di essere integrate pienamente nel gruppo squadra. L'arrivo di Curtis Jones è visto come un elemento fondamentale per completare e dare equilibrio al centrocampo nerazzurro, mentre Djed Spence dovrà recuperare la migliore condizione fisica per poter offrire il proprio contributo prezioso sulla fascia destra, un ruolo cruciale nel sistema di gioco di Chivu.

Il mercato nerazzurro e le strategie

Le mosse di mercato dell'Inter rivelano una strategia ben definita. Il club ha puntato con decisione su Djed Spence per ricoprire il ruolo lasciato vacante da Dumfries, il quale si è trasferito al Real Madrid. Per convincere il Tottenham a cedere il laterale inglese, il club nerazzurro avrebbe messo sul piatto una cifra significativa, composta da una parte fissa e da importanti bonus legati a obiettivi. Parallelamente, l'arrivo di Curtis Jones risponde alle precise richieste di Chivu per rafforzare la mediana, un'esigenza diventata ancora più pressante dopo la partenza di Frattesi, diretto alla Lazio. Il centrocampista italiano si trasferisce nella capitale con la formula del prestito oneroso, fissato a 1 milione di euro, e un diritto di riscatto stabilito a 14 milioni, che diventerà obbligatorio se la squadra di Gattuso si classificherà almeno dodicesima.

Inoltre, è stata inserita una clausola del 50% sulla futura rivendita del giocatore, a testimonianza della lungimiranza del club.

Questi importanti movimenti di mercato testimoniano la chiara volontà dell'Inter di costruire una squadra altamente competitiva, capace di affrontare la stagione con ambizioni significative sia sul fronte nazionale, in Serie A, che in campo europeo. L'integrazione rapida ed efficace dei nuovi acquisti sarà un fattore decisivo per il raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla società e dallo staff tecnico per la stagione in corso.