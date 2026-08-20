L'allenatore del Como, Cesc Fabregas, si prepara al debutto stagionale in campionato con una visione chiara e pragmatica delle sfide imminenti. Pur riconoscendo la qualificazione in Champions League come un "bel regalo", il tecnico spagnolo ha subito posto l'accento sulla priorità del campionato. "La Champions è un bel regalo per noi, ma il campionato sarà difficile, e pensiamo prima di tutto a quello. Il nostro obiettivo è soprattutto crescere ancora", ha dichiarato Fabregas, sottolineando la centralità del percorso in Serie A.

L'analisi di Fabregas sulla massima serie italiana è netta: "Il campionato italiano è il più difficile d'Europa per certi aspetti, sono tante le squadre di alto livello, più che altrove".

Questa affermazione evidenzia la competitività del torneo e la necessità di mantenere una concentrazione elevata per tutta la stagione. Sul fronte del mercato, il tecnico non ha nascosto l'esigenza di rinforzare l'attacco: "Ci manca ancora qualcosa. Un attaccante. Ma non è una scelta facile", ha aggiunto, indicando una ricerca mirata e complessa.

Crescita e resilienza del Como

La squadra, reduce da una stagione intensa e ricca di successi, ha dimostrato una notevole capacità di reazione nei momenti più complessi. Fabregas ha evidenziato la compattezza e lo spirito di gruppo come elementi fondamentali, soprattutto considerando la giovane età della rosa. La capacità di rialzarsi dopo le difficoltà è stata un tratto distintivo del recente percorso del Como.

Il tecnico ha inoltre rimarcato l'importanza di mantenere uno stile di gioco coerente e di continuare a lavorare con determinazione, senza alterare la propria filosofia per adattarsi agli avversari.

Prospettive future e ambizioni del tecnico

Guardando al futuro, Fabregas si è detto soddisfatto dei progressi personali e collettivi maturati in Italia. Ha spiegato di sentirsi cresciuto nella gestione della squadra e più sicuro delle proprie scelte tecniche. La nuova stagione vedrà il Como impegnato su tre fronti competitivi, un impegno che richiederà una rosa completa e pronta fin dall'inizio. Il tecnico ha espresso la volontà di chiudere il mercato il prima possibile per preparare al meglio la squadra.

Sul futuro di giocatori chiave come Nico Paz, Fabregas ha preferito mantenere il riserbo, indicando che le valutazioni sono in corso e che la priorità resta il lavoro quotidiano e la crescita del gruppo.