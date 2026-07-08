Lorenzo Insigne, classe 1991, è ufficialmente un nuovo giocatore della Sampdoria. L'ex nazionale e campione d'Europa nel 2021 ha firmato un contratto di una stagione con opzione per un ulteriore anno. Questo trasferimento rappresenta il primo acquisto di mercato per la squadra blucerchiata, ora sotto la guida di Bernardo Corradi.

L'arrivo di Insigne a Genova è avvenuto nella notte tra il 7 e l'8 luglio 2026. La mattinata dell'8 luglio è stata dedicata alle visite mediche di rito presso la Casa della Salute di Genova Quarto. Successivamente, il calciatore si è recato al centro sportivo Mugnaini di Bogliasco per la firma sul contratto e per visionare le strutture che lo ospiteranno.

Nella seconda parte del campionato precedente, Insigne ha militato nel Pescara, collezionando 13 presenze e 5 gol, senza però riuscire a evitare la retrocessione della squadra abruzzese.

Accordo e reazioni dei tifosi

L'accordo tra Insigne e la Sampdoria prevede un anno di durata con opzione di rinnovo per una seconda stagione. Il suo arrivo ha generato opinioni contrastanti tra i tifosi blucerchiati. Molti lo considerano un acquisto di rilievo per esperienza e qualità. Altri, invece, ricordano episodi passati, come un gesto dopo un gol nel 2017 con la maglia del Napoli e una discussione avvenuta nella scorsa stagione. Quest'ultima si verificò durante la partita tra Pescara e Sampdoria, quando Insigne criticò il difensore Di Pardo per i festeggiamenti dopo una rete blucerchiata.

Le strutture del club

Il centro sportivo Mugnaini di Bogliasco è il punto di riferimento per la preparazione e gli allenamenti della Sampdoria. La struttura ospita le attività della prima squadra e delle giovanili, offrendo campi da gioco, palestre e servizi medici. La Casa della Salute di Genova Quarto è una struttura sanitaria polifunzionale dove si svolgono visite mediche specialistiche e accertamenti diagnostici, frequentemente utilizzata per le visite di idoneità sportiva degli atleti professionisti.