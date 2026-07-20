È venuto a mancare all'età di 75 anni il Comandante Alfa, figura storica e tra i fondatori del Gruppo di Intervento Speciale (Gis) dei Carabinieri. La notizia della sua scomparsa è stata diffusa nella serata del 20 luglio 2026 attraverso il suo profilo ufficiale su Instagram, suscitando profondo cordoglio. Originario di Castelvetrano, il luogotenente dell'Arma era universalmente riconosciuto come il carabiniere più decorato d'Italia e ha mantenuto la sua identità segreta per l'intera durata della sua illustre carriera, un tratto distintivo che ne ha accresciuto il mito.

Il messaggio pubblicato sui canali social in sua memoria esprime il dolore per la perdita: "Con immenso dolore comunichiamo la scomparsa del comandante Alfa. Ci lascia un uomo speciale, che ha saputo donare affetto, valori e ricordi che resteranno per sempre nel cuore di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo e non solo". Il Comandante Alfa, con il suo ruolo di luogotenente dell'Arma dei Carabinieri, ha avuto un'importanza cruciale nella genesi e nello sviluppo del Gis, un reparto d'élite istituito per affrontare le situazioni più critiche e complesse, dalle operazioni antiterrorismo alla liberazione di ostaggi.

Una carriera tra operazioni speciali e missioni internazionali

La carriera del Comandante Alfa è stata costellata da numerose e delicate operazioni speciali che hanno segnato la storia dell'Arma.

Tra queste si annovera il suo intervento, il 29 dicembre 1980, per sedare la violenta rivolta scoppiata nel carcere di Trani, dimostrando fin da subito le sue eccezionali capacità operative. Partecipò attivamente alla cattura degli esattori di Cesare Casella e fu determinante nella liberazione di Patrizia Tacchella. Il suo impegno si estese anche al servizio di protezione del magistrato antimafia Nino Di Matteo a Palermo nel 2003, un incarico di altissima responsabilità. Parallelamente, il Comandante Alfa prese parte a diverse missioni internazionali, portando l'eccellenza del Gis oltre i confini nazionali.

Negli ultimi anni del suo servizio attivo, il Comandante Alfa dedicò la sua esperienza alla formazione delle nuove leve, operando come istruttore prima presso il Gis stesso e successivamente all'Ufficio centrale interforze per la sicurezza personale (Ucis).

Concluse la sua lunga e onorata carriera nell'Arma dei Carabinieri nel febbraio 2016, ma il suo impegno non si fermò: continuò a essere un punto di riferimento come istruttore, divulgatore e stimato scrittore, condividendo il suo inestimabile bagaglio di conoscenze e valori.

Il Gruppo di Intervento Speciale dei Carabinieri: l'eredità di Alfa

Il Gruppo di Intervento Speciale (Gis), fondato nel 1978, rappresenta un'eccellenza assoluta dell'Arma dei Carabinieri. Si tratta di un reparto d'élite altamente specializzato in operazioni di antiterrorismo, nella liberazione di ostaggi e in interventi ad alto rischio, sia sul territorio nazionale che in contesti internazionali. La sua reputazione si fonda su una selezione estremamente rigorosa e un addestramento avanzato e costante dei suoi membri, che lo rendono riconosciuto a livello globale per la sua professionalità e l'efficacia delle sue azioni.

Il contributo del Comandante Alfa alla crescita e all'affermazione della reputazione del Gis è stato innegabilmente significativo. La sua leadership e la sua esperienza hanno plasmato il reparto, sia attraverso la partecipazione diretta a operazioni cruciali sia nella fondamentale attività di formazione delle nuove generazioni di operatori specializzati, lasciando un'eredità duratura di dedizione e competenza.