Il mondo del calcio è stato scosso dalla notizia della scomparsa di Rob Dieperink, arbitro olandese di soli 38 anni. La federazione calcistica dei Paesi Bassi ha comunicato il decesso, senza tuttavia fornire dettagli sulle cause. Dieperink era una figura ben nota nel panorama arbitrale, avendo dedicato oltre quindici anni alla sua professione e diretto quasi 300 incontri ufficiali, tra cui ben 84 partite nella massima serie olandese, l'Eredivisie.

Nel corso della sua significativa carriera, Dieperink aveva raggiunto importanti traguardi internazionali.

Era stato infatti parte integrante delle squadre arbitrali che presero parte alla finale di Europa League del 2024, agli Europei e ai Giochi Olimpici, tutti disputati nello stesso anno. Il suo nome era stato inizialmente incluso nell'elenco degli arbitri selezionati per i Mondiali, un riconoscimento di grande prestigio per la sua professionalità.

Tuttavia, la sua partecipazione al torneo mondiale venne compromessa. La Fifa decise di escluderlo in seguito a una presunta aggressione sessuale ai danni di un adolescente. L'episodio, che avrebbe avuto luogo ad aprile a Londra, seguì una partita tra Crystal Palace e Fiorentina, gettando un'ombra sulla sua reputazione.

Le indagini e l'esclusione dai Mondiali

La Metropolitan Police del Regno Unito avviò un'approfondita indagine sull'accaduto. Al termine delle verifiche, le autorità stabilirono che le prove raccolte non erano sufficienti per procedere legalmente. Di conseguenza, il caso fu archiviato e nessuna accusa formale venne formulata nei confronti di Dieperink. Nonostante l'esito favorevole dell'inchiesta, l'arbitro non poté comunque prendere parte all'importante competizione mondiale, perdendo un'opportunità cruciale nella sua carriera.

Il ricordo di un protagonista del calcio olandese

La carriera di Rob Dieperink nel calcio professionistico era iniziata nel 2012. Il 4 novembre 2017, egli diresse la sua prima partita di Eredivisie, un incontro tra Excelsior e Roda JC.

Oltre al suo ruolo primario in campo, Dieperink aveva anche sviluppato una notevole carriera internazionale come videoscheidsrechter, o arbitro VAR, partecipando attivamente a eventi di rilievo come gli Europei del 2024. La sua prematura scomparsa lascia un vuoto profondo nel calcio olandese, che perde una figura di riferimento sia sui campi da gioco che al di fuori. La Eredivisie CV ha espresso il proprio sentito cordoglio e vicinanza alla famiglia, agli amici, ai colleghi e a tutti i cari di Dieperink, in questo momento di grande dolore.