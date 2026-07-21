Il presidente del CONI, Giovanni Malagò, ha affrontato le recenti indiscrezioni riguardanti Pep Guardiola come possibile nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana di calcio. Le voci, che hanno generato notevole attenzione nel mondo sportivo, sono state chiarite da Malagò, il quale ha smentito qualsiasi contatto ufficiale.

Interpellato sull’argomento, Malagò ha dichiarato in modo categorico: "Non mi risulta che Guardiola sia stato contattato dalla Federazione. Non mi risulta che ci sia stato un approccio. Guardiola è un grandissimo allenatore, ma non mi risulta che sia stato contattato".

Il presidente del CONI ha così negato l'esistenza di trattative in corso tra la Federazione Italiana Giuoco Calcio e l’attuale tecnico del Manchester City, evidenziando l'assenza di contatti formali o iniziative concrete in tal senso.

Le voci su Guardiola e il contesto attuale

Le speculazioni su un possibile coinvolgimento di Guardiola alla guida dell'Italia sono emerse in seguito alla conclusione dell’esperienza di Luciano Spalletti con la Nazionale. Il nome dell’allenatore spagnolo è stato accostato alla panchina azzurra per il suo indiscusso prestigio internazionale e per i successi ottenuti nei maggiori campionati europei. Tuttavia, Malagò ha ribadito con fermezza che, allo stato attuale, non vi sono elementi concreti a sostegno di questa possibilità.

"Non mi risulta che ci sia stato un approccio", ha reiterato Malagò, sottolineando che la Federazione non ha avviato alcuna trattativa con Guardiola. Il presidente del CONI ha inoltre precisato che la scelta del prossimo commissario tecnico spetta esclusivamente alla Federazione, la quale valuterà tutte le opzioni disponibili nel pieno rispetto delle procedure stabilite.

Il futuro della panchina azzurra: ipotesi e realtà

Il nome di Guardiola continua a essere oggetto di discussione tra gli addetti ai lavori e gli appassionati di calcio. Si è ipotizzato che, per un profilo di tale levatura, potrebbero essere considerate eccezioni rispetto alle consuete regole federali, qualora si decidesse di intraprendere un dialogo concreto.

Tuttavia, al momento, non risultano passi ufficiali in questa direzione e la situazione rimane invariata rispetto alle dichiarazioni di Malagò.

La decisione sul prossimo commissario tecnico della Nazionale italiana resta dunque aperta, con la Federazione impegnata in un'attenta valutazione delle candidature. L’ipotesi suggestiva di Guardiola, pur affascinante, non trova al momento riscontri ufficiali e si colloca nell'ambito delle mere speculazioni mediatiche.