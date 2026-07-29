Roberto Mancini, il nuovo commissario tecnico della Nazionale Italiana, ha espresso una chiara fiducia nelle potenzialità degli Azzurri, delineando le ambizioni della squadra in vista dei prossimi impegni internazionali. A Roma, Mancini ha ricordato il clima di scetticismo del 2018: "Quando siamo partiti la prima volta, il 90% dei giornalisti riteneva la nostra squadra fosse la settima o ottava in Europa, ma se in quattro anni non abbiamo mai perso vuol dire che qualcosa di buono l’abbiamo fatto." Questa dichiarazione sottolinea la capacità del gruppo di superare le aspettative iniziali.

Interrogato sulle prospettive per il Mondiale, Mancini ha ribadito: "Se l'Italia va al mondiale come dovrebbe, poi diventa una delle squadre da battere." Ha aggiunto che, anche se la squadra dovesse presentarsi "da non favorita", rimarrebbe comunque "pericolosa". La qualificazione al torneo iradato è un passaggio fondamentale che posizionerebbe l'Italia tra le contendenti più temibili. La priorità immediata, ha sottolineato, è la rapida costruzione di un collettivo solido: "Ora dobbiamo formare subito una squadra e arrivare a questo, a qualificarci all’Europeo e al Mondiale."

Il ritorno di Roberto Mancini alla guida degli Azzurri

Il ritorno di Roberto Mancini alla guida della Nazionale Italiana segna un capitolo significativo.

Già artefice di un ciclo di successi tra il 2018 e il 2023, culminato con la storica vittoria dell'Europeo, Mancini porta con sé esperienza e profonda conoscenza del gruppo. La sua riconferma è stata accolta con favore dalla federazione, che vede in lui la garanzia per rilanciare le ambizioni. La scelta finale è ricaduta su Mancini dopo attente valutazioni interne, per la sua comprovata capacità di costruire squadre vincenti e gestire le pressioni delle grandi competizioni.

La nuova direzione tecnica con Claudio Ranieri

A rafforzare la struttura tecnica della Nazionale, la federazione ha nominato Claudio Ranieri come nuovo direttore tecnico. Ranieri, figura di spicco nel panorama calcistico internazionale con una lunga carriera da allenatore, affiancherà Roberto Mancini nella gestione del progetto azzurro.

Questa inedita configurazione tecnica rappresenta una svolta per il calcio italiano, mirando a ottimizzare la sinergia tra le competenze e a garantire una visione a lungo termine. L'obiettivo è consolidare i progressi e presentare una squadra competitiva e preparata ad affrontare le sfide di Europei e Mondiali, con traguardi ambiziosi.