Il calciomercato di fine luglio si anima con movimenti cruciali per Juventus e Inter. La Vecchia Signora è a un passo dal concretizzare un doppio colpo con gli arrivi di Randal Kolo Muani e Kerim Alajbegovic. Contestualmente, l'Inter blinda la sua difesa con il rinnovo di Yann Bisseck fino al 2031.

Per la Juventus, queste operazioni rappresentano una svolta significativa in vista della prossima stagione. Il club torinese ha finalizzato l'accordo per il ritorno di Kolo Muani, attaccante francese che aveva già lasciato un segno importante nei sei mesi iniziali del 2025, con otto gol e un assist in sedici presenze in Serie A.

Questa trattativa, un pensiero fisso per il club nelle scorse sessioni di mercato a causa dei costi elevati richiesti dal PSG, si concretizza ora con un prestito con obbligo di riscatto del valore di circa 45 milioni di euro.

Accanto al francese, la Juventus si assicura anche le prestazioni di Kerim Alajbegovic, un giovane talento bosniaco classe 2007, ambito da diverse squadre europee. L'acquisizione di Alajbegovic, dal valore superiore ai 30 milioni di euro tra parte fissa e bonus, è frutto di una rapida accelerazione nelle ultime ore, che ha permesso ai bianconeri di superare la concorrenza del Bayer Leverkusen. Complessivamente, le due operazioni si attestano attorno agli 80 milioni di euro, segnando un'importante iniezione di qualità e prospettiva per la rosa bianconera.

Il rinnovo e le strategie dell'Inter

In casa Inter, la notizia principale è il prolungamento del contratto di Yann Bisseck. Il difensore tedesco, classe 2000, ha siglato un nuovo accordo che lo legherà ai colori nerazzurri fino al 2031, confermando la fiducia del club nelle sue qualità e nel suo potenziale.

Questo rinnovo si inserisce in una più ampia strategia dell'Inter, volta a consolidare i propri pilastri difensivi e il nucleo centrale della squadra. La società sta infatti lavorando attivamente anche al rinnovo di Pio Esposito. Sotto la guida di Christian Chivu, il club sta inoltre portando avanti i colloqui per l'estensione del contratto di Carlos Augusto fino al 2030. Queste mosse strategiche sottolineano la volontà dell'Inter di mantenere una rosa competitiva e di proteggere i propri talenti dalle lusinghe del mercato, garantendo continuità e stabilità per il futuro.