Jesi, 28 luglio 2026 – Marianna Puolo, madre di Roberto Mancini, ha espresso soddisfazione per il ritorno del figlio alla guida della Nazionale italiana. Dopo l'ufficializzazione dell'incarico come nuovo commissario tecnico, ha dichiarato: “Sono molto contenta. È meglio anche perché torna vicino a noi, l'anno scorso è stato un anno terribile, con la guerra da quelle parti.”

Raggiunta telefonicamente a Jesi, Marianna Puolo ha raccontato di non aver ancora parlato con il figlio, ma è certa che lo sentirà in giornata. “Non l'ho sentito ancora, ma sicuramente lo sentirò in giornata”, ha affermato.

Per la madre dell'ex CT, campione d'Europa nel 2021, il ritorno in azzurro è motivo di orgoglio per le Marche, dove “Roberto è molto apprezzato”.

Serietà e visione per il futuro

Marianna Puolo si è detta fiduciosa che Roberto Mancini affronterà questa nuova avventura “con la serietà che lo contraddistingue. È una persona seria: quello che dice e quello che può fare, lo fa sicuramente”. Ha evidenziato l'importanza di contare “sulle persone giuste” per un progetto vincente. Da appassionata di calcio, segue la carriera del figlio e vede nella crescita dei giovani uno dei temi centrali per la Nazionale. “Bisogna tornare a scoprire e coltivare i talenti italiani – ha affermato –. Una volta c'erano persone capaci di individuare i ragazzi con più qualità, oggi questo lavoro va rilanciato.”

Ricordando l'infanzia di Roberto, la madre ha rievocato come il calcio fosse già una vocazione innata: “Anche quando giocava da ragazzino dava tutto, ce l'aveva nel sangue.

E suo padre Aldo lo ha sempre seguito e accompagnato ovunque, è stato straordinario con lui.”

Il precedente in Arabia e l'auspicio

Il commissario tecnico aveva lasciato la panchina della Nazionale italiana nell'agosto 2023 per un'esperienza in Arabia Saudita, durata poco più di un anno. In precedenza, la madre aveva espresso il suo punto di vista sulla partenza, affermando che “se è andato via ci saranno state delle ragioni, Roberto non è una testa calda, si vede che c'è qualcuno che non è stato onesto nei suoi confronti”. La possibilità di un ritorno era stata allora subordinata alla necessità di “scuse, che in certi casi ci vogliono”.

Infine, Marianna Puolo ha espresso un desiderio da madre: “speriamo che possa arrivare un altro grande trionfo. Io lo vorrei tanto.” Ha aggiunto che, non appena parlerà con il figlio, “gli farà semplicemente un in bocca al lupo.”