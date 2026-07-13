L'amministratore delegato dell'Inter, Giuseppe Marotta, ha comunicato che il calciatore Khalaili non ha superato i test di idoneità sportiva del Coni. L'annuncio, rilasciato il 13 luglio 2026, ha evidenziato l'esito negativo della procedura di valutazione medica e fisica per l'atleta.

L'esito dei test e le conseguenze per Khalaili

Marotta ha specificato che Khalaili non ha ottenuto la necessaria idoneità sportiva dopo aver sostenuto le prove presso le strutture sanitarie abilitate dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano. Questa mancata idoneità impedisce al giocatore di partecipare regolarmente alle attività agonistiche e agli incontri ufficiali con la squadra.

Non sono stati forniti ulteriori dettagli o specifiche motivazioni cliniche che abbiano condotto all'esito negativo dei test, mantenendo un riserbo sulle condizioni individuali dell'atleta.

Il ruolo del Coni e l'importanza dell'idoneità sportiva

Il Coni, Comitato Olimpico Nazionale Italiano, detiene un ruolo fondamentale nella promozione e nel controllo dell'attività sportiva nazionale. Tra le sue funzioni più rilevanti figura la certificazione dell'idoneità sportiva, un passaggio obbligatorio per tutti gli atleti che intendono prendere parte a competizioni ufficiali. I test di idoneità sono un requisito indispensabile, concepiti per garantire la sicurezza e tutelare la salute degli sportivi.

Queste valutazioni approfondite vengono condotte esclusivamente presso centri medici specializzati e riconosciuti ufficialmente dal Coni.

Un esito negativo di tali accertamenti medici comporta per l'atleta l'impossibilità immediata di essere tesserato e di prendere parte a qualsiasi gara ufficiale. Questo divieto permane fino a un nuovo accertamento che attesti il superamento dei requisiti. Il sistema di controllo dell'idoneità sportiva si configura come uno dei principali strumenti di tutela per gli atleti, proteggendoli da rischi per la salute, e per le società sportive, garantendo la regolarità e la sicurezza delle competizioni.