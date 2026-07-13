Francia e Spagna si preparano a una semifinale dei Mondiali 2026 ricca di attesa e significato, in programma martedì notte ad Arlington, Texas. Le due nazionali, considerate tra le migliori al mondo, si affronteranno per la seconda volta in una fase finale di Coppa del Mondo. L'unico precedente risale al 2006, quando i transalpini si imposero per 3-1 sulle Furie Rosse.

Le previsioni indicano la Francia leggermente favorita: le quote assegnano ai Bleus la vittoria a 2,35, mentre il pareggio e il successo della Spagna sono entrambi quotati a 3,25.

Anche per il passaggio del turno, i transalpini sono avanti a 1,67 contro il 2,20 degli spagnoli. La squadra guidata da Deschamps punta alla terza finale consecutiva, un traguardo raggiunto in passato solo da Germania Ovest e Brasile. Tuttavia, la Roja arriva forte delle vittorie negli ultimi due scontri diretti in semifinale, agli Europei e in Nations League.

Mbappé e Yamal, il duello tra leader tecnici

La partita sarà anche una sfida tra i due leader tecnici delle rispettive nazionali: Kylian Mbappé, finora devastante con otto gol e tre assist nel torneo, e Lamine Yamal, giovane talento che, pur avendo segnato meno, resta determinante per la Spagna. Mbappé è quotato a 4,50 come primo marcatore, mentre una prestazione con gol o assist di Yamal è data a 2,40.

Attenzione anche a Michael Olise e Mikel Oyarzabal, possibili protagonisti secondo le previsioni.

Entrambi gli allenatori, Deschamps e De la Fuente, dispongono di una rosa ampia e potrebbero ricorrere a numerose sostituzioni: lo scenario di almeno nove cambi è quotato a 1,90. La gara si preannuncia ricca di emozioni e reti, con la possibilità di vedere almeno quattro gol offerta a 3,10. Non si esclude nemmeno una soluzione ai calci di rigore, quotata a 6,00.

La fiducia di Yamal e gli scontri diretti recenti

Lamine Yamal, reduce dal premio di miglior giocatore nei quarti contro il Belgio, ha espresso la sua fiducia: "No me frustra no meter goles. En la Euro, metí un gol. Lo importante es ganar este Mundial y, si lo hago, nadie se acordará de si meto goles o no".

Il giovane attaccante spagnolo ha sottolineato la sicurezza del gruppo: "Sin ningún miedo, si alguien puede ir con seguridad contra Francia, somos nosotros". Yamal ha ricordato come la Spagna abbia già eliminato la Francia negli ultimi due confronti diretti e ha aggiunto: "Si alguien tiene que temer a alguien, son ellos a nosotros, somos los que los hemos eliminado antes. Somos dos equipazos, de top mundial, para mí los dos mejores, veremos lo que pasa, pero no tenemos ningún miedo".

Il calciatore ha inoltre spiegato di sentirsi in crescita dopo un infortunio muscolare e di essere pronto per la sfida: "Me voy notando mucho mejor, venía de lesión y cada semana que pase estaré mejor. Llego con mucha confianza, sé que va a salir todo bien y que estoy preparado".

Yamal ha invitato i tifosi a sostenere la squadra: "Que confíen en nosotros porque vamos a dejarlo todo, que celebren el pasar a semis y que nos vemos en cuatro días ya".

La semifinale tra Francia e Spagna si annuncia quindi come una delle partite più attese del torneo, con due squadre pronte a contendersi un posto nella storia del calcio mondiale.