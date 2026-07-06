Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha delineato con chiarezza la strategia della società partenopea per il mercato estivo, annunciando ufficialmente che il club conta attualmente un numero eccezionalmente elevato di quarantasette calciatori sotto contratto. Questa dichiarazione perentoria, rilasciata il 6 luglio 2026 durante un incontro con i giornalisti, sottolinea l'imperativa necessità di vendere prima di acquistare, un approccio che mira a riequilibrare la rosa e ottimizzare le risorse disponibili.

La Composizione Attuale della Rosa e le Sfide Gestionali

De Laurentiis ha ribadito con fermezza la situazione attuale, evidenziando come una rosa così ampia rappresenti una sfida significativa sia dal punto di vista gestionale che tattico. La presenza di ben quarantasette calciatori impone una revisione profonda dell'organico per garantire l'efficienza e la competitività necessarie a un club di alto livello. Una tale sovrabbondanza di elementi può infatti comportare diverse problematiche: dalla difficoltà per lo staff tecnico nel gestire un gruppo così vasto, limitando le opportunità di gioco e di allenamento mirato per molti elementi, fino a un onere salariale considerevole che incide sul bilancio societario.

La priorità assoluta, come specificato dal presidente, è dunque quella di snellire l'organico, creando le condizioni ideali per un ambiente più funzionale e performante.

La Strategia del Mercato: Priorità Assoluta alle Cessioni

La linea dettata dal presidente è inequivocabile e riflette una politica di mercato ben definita: il Napoli deve concentrarsi attivamente sulle cessioni prima di poter considerare l'ingresso di nuovi innesti. Questa strategia di vendere prima di acquistare è considerata fondamentale per raggiungere un equilibrio finanziario e sportivo sostenibile. L'obiettivo primario è liberare spazio sia a livello numerico, riducendo il numero complessivo di giocatori, sia a livello di monte ingaggi, permettendo al club di operare con maggiore flessibilità e discernimento in un secondo momento.

Al momento, non sono stati divulgati dettagli specifici sui nomi dei calciatori che potrebbero lasciare la squadra, né su eventuali trattative già avviate, mantenendo un riserbo strategico sulle operazioni in corso.

Prospettive per il Napoli nel Mercato Estivo

La decisione di ridurre la rosa avrà un impatto significativo sulla configurazione del Napoli per la prossima stagione. Il club, che vanta una storia prestigiosa fin dalla sua fondazione nel 1926 e disputa le sue gare casalinghe presso lo storico stadio Diego Armando Maradona, è abituato a competere stabilmente ai massimi livelli del campionato italiano di calcio. Questa fase di riorganizzazione è cruciale non solo per mantenere alta la competitività in Serie A, ma anche per affrontare al meglio le sfide future, sia in ambito nazionale che, potenzialmente, nelle competizioni europee.

La gestione oculata e strategica del mercato, con un focus iniziale sulle uscite, si configura come un pilastro essenziale per la sostenibilità e il successo a lungo termine del club partenopeo, garantendo che ogni eventuale nuovo acquisto sia mirato e funzionale alle reali esigenze della squadra.