L’Argentina, trascinata da Lionel Messi, ha conquistato l’accesso alla finale della Coppa del Mondo dopo una storica rimonta per due a uno contro l’Inghilterra. La partita, caratterizzata da una prima fase favorevole agli inglesi, ha visto la squadra sudamericana ribaltare il risultato nei minuti finali grazie a due assist decisivi del suo capitano.

L’Inghilterra era passata in meritato vantaggio al 55° minuto con una rete di Anthony Gordon, dopo aver mostrato maggiore pericolosità nella prima parte della gara. Tuttavia, l’Argentina ha reagito con urgenza crescente, aumentando il possesso palla e costringendo gli avversari a difendersi nella propria metà campo.

La svolta è arrivata all’85°, quando Enzo Fernández ha trovato il pareggio su assist di Messi. Nei minuti di recupero, Lautaro Martínez ha completato la rimonta con un colpo di testa su un altro preciso cross di Messi, facendo esplodere l’esultanza dei campioni in carica.

Messi decisivo nei momenti chiave

La visione e la compostezza di Messi sono state ancora una volta determinanti. Il fuoriclasse argentino ha orchestrato le azioni offensive nei momenti cruciali, fornendo due assist che hanno cambiato il destino della partita. La sua capacità di attirare su di sé la difesa avversaria e di creare spazi per i compagni si è rivelata fondamentale, come dimostrato dal gol del pareggio di Fernández e dalla rete decisiva di Martínez.

Al fischio finale, Messi si è inginocchiato in campo, celebrando un’altra impresa che lo consacra ulteriormente nella leggenda del calcio mondiale.

Analisi statistica e prospettive per la finale

Oltre alla narrazione emotiva, la vittoria dell’Argentina è stata supportata da una netta superiorità statistica nei dati analitici: la squadra ha registrato un expected goal di 1,84 contro lo 0,53 dell’Inghilterra e ha quadruplicato i tocchi nell’area avversaria, ventotto contro sette. Questa supremazia analitica si è tradotta in una pressione costante, culminata nella doppia rimonta finale. Le scelte tattiche di Lionel Scaloni, tra cui l’inserimento di Rodrigo De Paul, Gonzalo Montiel e Lautaro Martínez, hanno dato nuova energia alla squadra nei momenti decisivi.

L’Argentina si prepara ora ad affrontare la Spagna in una finale attesissima, con la possibilità di diventare la prima nazionale a difendere il titolo mondiale dal 1962. Messi, già protagonista nel trionfo del 2022, si conferma il leader indiscusso e punto di riferimento per una squadra che ha saputo unire cuore, numeri e talento nei momenti più importanti del torneo.