Il Milan ha dato il via ufficiale alla sua nuova stagione con il raduno a Milanello, segnando l'inizio dell'era sotto la guida del tecnico Rubén Amorim. La giornata di oggi, 13 luglio, è stata interamente dedicata ai primi impegni della squadra rossonera, tra test fisici e l'attesissimo esordio in campo del nuovo allenatore.

Nella mattinata, i giocatori si sono sottoposti a una serie di test fisici approfonditi, fondamentali per valutare la condizione atletica individuale dopo la pausa estiva e per impostare i carichi di lavoro futuri. Il programma è poi proseguito nel tardo pomeriggio, con il primo allenamento ufficiale diretto da Amorim, fissato per le ore 18:00 sul campo esterno di Milanello.

Questa sessione rappresenta il primo vero contatto tra il tecnico portoghese e la rosa, un momento cruciale per iniziare a trasmettere la propria filosofia di gioco.

Il Progetto Tecnico di Amorim e le Sfide Rossonere

L'arrivo di Rubén Amorim segna un punto di svolta per il club, che gli ha affidato il compito di rilanciare il Milan dopo due stagioni considerate deludenti. Il progetto tecnico di Amorim prende forma proprio a partire da questo raduno, con l'obiettivo primario di costruire una squadra non solo competitiva, ma anche in grado di esprimere un calcio efficace e avvincente. La giornata inaugurale è servita anche per una prima valutazione della rosa a disposizione, un passo essenziale per delineare le strategie di mercato e le scelte tattiche che caratterizzeranno la preparazione estiva.

Rafael Leão: Un Futuro Incerto tra Campo e Mercato

Tra i temi più discussi e delicati di questo avvio di stagione vi è senza dubbio la situazione di Rafael Leão. Il rapporto tra il club rossonero e l'esterno portoghese appare ormai compromesso, una condizione emersa chiaramente dalle dichiarazioni rilasciate al termine della scorsa annata sportiva. Il Milan ha manifestato l'intenzione di cedere il giocatore durante l'attuale sessione di mercato, ma al momento la situazione è in stallo.

Nonostante l'apertura alla cessione, non sono pervenute offerte concrete né dai prestigiosi campionati della Premier League né dalla Liga spagnola, le destinazioni che il giocatore potrebbe preferire. In assenza di proposte dai principali mercati europei, si sta valutando l'ipotesi di un trasferimento in Arabia Saudita, una soluzione che potrebbe sbloccare l'impasse e garantire al club un'entrata economica significativa.

La definizione del futuro di Leão rappresenta una delle priorità per la dirigenza, che necessita di chiarezza in tempi brevi per poter pianificare al meglio la costruzione della squadra.

Il raduno odierno, dunque, non è solo l'inizio della preparazione atletica, ma anche il momento in cui si delineano le prime strategie e si affrontano le questioni più urgenti, sia sul fronte tecnico-tattico con il nuovo allenatore, sia su quello del mercato, con la vicenda Leão in primo piano.