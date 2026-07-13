La Coppa del Mondo 2026 si avvicina al suo culmine con l'attesissima fase delle semifinali, che vedrà le quattro squadre più forti contendersi un posto nella finalissima. Dopo una breve ma intensa pausa, il prestigioso torneo riprende il suo cammino tra Messico, Canada e Stati Uniti, promettendo due incontri di altissimo livello che decreteranno le nazionali pronte a sfidarsi per il titolo mondiale nella suggestiva cornice di New York.

Il calendario delle sfide decisive è già fissato. Il primo appuntamento imperdibile è per martedì 14 luglio, con fischio d'inizio alle ore 21.00.

Sarà la volta della super sfida tutta europea tra Spagna e Francia, un confronto che si preannuncia ricco di emozioni, tattica e grande spettacolo. Il giorno seguente, mercoledì 15 luglio, sempre alle ore 21.00, l'attenzione si sposterà sull'altro big match che vedrà protagoniste due nazionali dalla storia gloriosa: Argentina e Inghilterra. Entrambe le squadre scenderanno in campo con l'obiettivo di conquistare l'accesso alla finale, in una gara che si prospetta combattuta e avvincente.

Il programma dettagliato delle semifinali

Le semifinali dei Mondiali 2026 metteranno di fronte quattro delle compagini più quotate e preparate a livello internazionale. La prima gara, che vedrà scontrarsi Spagna e Francia, è in programma per martedì 14 luglio, con calcio d'inizio fissato per le ore 21.00.

La seconda semifinale, che vedrà opposte Argentina e Inghilterra, si disputerà il giorno successivo, mercoledì 15 luglio, anch'essa con inizio alle ore 21.00. Entrambe le partite si svolgeranno in una delle moderne strutture sportive dei Paesi ospitanti la manifestazione – Messico, Canada o Stati Uniti – in attesa della grande finale che incoronerà i campioni del mondo a New York.

Dove seguire le semifinali in diretta tv e streaming

Per tutti gli appassionati di calcio, le semifinali dei Mondiali 2026 saranno ampiamente accessibili. La Rai garantirà la trasmissione in chiaro di entrambi gli incontri sui propri canali, offrendo a tutti la possibilità di seguire le sfide decisive. Oltre alla copertura televisiva, sarà possibile seguire le partite anche in streaming gratuito tramite la piattaforma RaiPlay.

Per gli abbonati, un'ulteriore opzione è rappresentata dall'applicazione di Dazn, che fornirà anch'essa la diretta delle gare. Inoltre, la diretta sarà disponibile anche sul portale RaiNews.it, ampliando ulteriormente le modalità di fruizione. La Rai, confermando il suo impegno nella copertura dei grandi eventi sportivi, assicura una trasmissione integrale delle semifinali, replicando il successo già ottenuto con i quarti di finale e garantendo così che nessun tifoso perda i momenti cruciali di uno degli eventi sportivi più seguiti a livello globale.

Le precise indicazioni su orari e piattaforme di trasmissione consentono ai tifosi di organizzarsi al meglio per sostenere le proprie nazionali. L'attesa è palpabile per scoprire quali due squadre riusciranno a superare questo ostacolo e avranno l'opportunità di contendersi il prestigioso trofeo, simbolo della supremazia nel calcio mondiale.