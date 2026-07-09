La Juventus continua a pianificare le prossime mosse di mercato con un obiettivo ben preciso: regalare a Luciano Spalletti un centrocampo più competitivo. La dirigenza bianconera sta valutando diverse opportunità, ma due nomi restano in cima alla lista dei desideri: Franck Kessié e Leon Goretzka.

Si tratta di profili di grande esperienza internazionale, monitorati da tempo e ritenuti ideali per alzare il livello tecnico e fisico della squadra. Sul fronte delle uscite, invece, si registra un certo interesse della Fiorentina per Edon Zhegrova.

Kessié e Goretzka, due occasioni da cogliere

Kessié rappresenta un profilo conosciuto e apprezzato per il suo passato in Serie A. Il centrocampista ivoriano garantirebbe intensità, inserimenti e personalità, caratteristiche che Spalletti considera fondamentali per il suo gioco. La Juventus segue con attenzione gli sviluppi della sua situazione, pronta a farsi avanti qualora si aprissero margini favorevoli.

Sul taccuino dei dirigenti resta anche Leon Goretzka. Il tedesco continua ad essere uno dei centrocampisti più completi del panorama europeo, ma l'ostacolo principale è rappresentato dall'ingaggio. Per questo motivo la società bianconera preferisce attendere piuttosto che forzare i tempi, nella speranza che le condizioni economiche possano diventare più favorevoli con il passare delle settimane.

Spalletti aspetta: prima serviranno alcune uscite

L'idea della Juventus è quella di intervenire senza compromettere gli equilibri economici del club. Prima di chiudere un'operazione importante a centrocampo sarà necessario definire alcune cessioni, sia per liberare spazio in rosa sia per alleggerire il monte ingaggi.

Ecco perché Spalletti dovrà ancora attendere: la società vuole sfruttare le opportunità che il mercato offrirà nella fase più calda dell'estate, evitando investimenti fuori parametro.

Zhegrova nel mirino della Fiorentina

Parallelamente agli acquisti, la Juventus lavora anche sul fronte delle uscite. Tra i giocatori che potrebbero lasciare Torino c'è Edon Zhegrova, finito nel mirino della Fiorentina.

Il club viola avrebbe già avviato i primi contatti per capire la fattibilità dell'operazione, valutando una formula che possa soddisfare entrambe le società.

La Juventus, dal canto suo, non ha intenzione di svendere l'esterno kosovaro. L'obiettivo è recuperare una parte consistente dell'investimento effettuato e per questo motivo la dirigenza valuta con maggiore interesse una cessione a titolo definitivo oppure un prestito con obbligo di riscatto, piuttosto che una semplice operazione temporanea.

L'interesse della Fiorentina è concreto, ma la trattativa è ancora nelle sue fasi iniziali e resta da capire se nei prossimi giorni arriverà un'offerta in grado di convincere i bianconeri.