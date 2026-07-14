La Coppa del Mondo di calcio 2026 si avvia alla conclusione con una cerimonia di chiusura che promette di essere memorabile. Fissata per domenica 19 luglio al New York Stadium New Jersey, l'evento precederà la finale del torneo, coinvolgendo figure di spicco della musica e dell'intrattenimento internazionale.

Tra i protagonisti annunciati figurano Laura Pausini, Nicole Scherzinger, Robbie Williams, il popolare streamer IShowSpeed e l'attore Tom Cruise, che farà un'apparizione speciale. Altri artisti e ospiti saranno svelati nei prossimi giorni, alimentando l'attesa per la celebrazione.

La cerimonia, prodotta in collaborazione con Balich Wonder Studio, inizierà alle ore 13:30 locali, novanta minuti prima del calcio d'inizio della finale. L'evento è stato concepito per celebrare il percorso delle quarantotto squadre partecipanti, che hanno animato sedici città ospitanti nei tre paesi organizzatori. Jennifer Hudson e Tony eseguiranno una versione speciale dell'inno nazionale statunitense prima della partita, aggiungendo prestigio all'appuntamento.

Musica e sport: un evento di portata globale

La cerimonia di chiusura della ventitreesima edizione della Coppa del Mondo FIFA intende mettere in risalto la passione, l'emozione e il carattere globale che hanno contraddistinto questa edizione.

Heimo Schirgi, Chief Operating Officer della Coppa del Mondo FIFA 2026, ha dichiarato: “La cerimonia di chiusura susciterà la stessa emozione con cui il mondo è stato accolto durante le cerimonie di apertura in Canada, Messico e Stati Uniti, e chiuderà il cerchio per la Coppa del Mondo 2026. L'evento unirà musica, cultura e calcio, e porterà alla tanto attesa partita in cui sarà proclamato il campione di questa storica competizione”.

La presenza di artisti di fama mondiale, come Laura Pausini – già protagonista all'apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina – e Robbie Williams, noto per le sue performance internazionali, testimonia la volontà di offrire uno spettacolo di respiro globale. L'intervento di Tom Cruise, con la sua "special appearance", aggiunge richiamo mediatico, mentre la partecipazione di IShowSpeed rappresenta il legame tra calcio e nuove forme di intrattenimento digitale.

Dettagli sulla produzione e il coinvolgimento del pubblico

La cerimonia è realizzata in collaborazione con Balich Wonder Studio, guidato da Marco Balich, già regista delle cerimonie dei Mondiali 2022 in Qatar. Gli organizzatori hanno invitato i possessori dei biglietti ad arrivare in anticipo, promettendo che il pubblico avrà un ruolo attivo nello show. L'evento si svolgerà al MetLife Stadium di East Rutherford, New Jersey, e sarà seguito da un atteso halftime show con ulteriori esibizioni di artisti di primo piano.

La chiusura della Coppa del Mondo 2026 si preannuncia come un momento di grande spettacolo, capace di unire sport, musica e cultura in un'unica celebrazione globale, prima dell'atto finale che decreterà la squadra campione del mondo.