La Fiorentina si prepara ad accogliere un nuovo rinforzo per la difesa: Victor Valdepeñas, classe 2006, è in arrivo dal Real Madrid. Il club viola, che ha iniziato la preparazione al Viola Park, ha definito un'operazione da circa 8 milioni di euro per assicurarsi il giovane talento cresciuto nelle giovanili della società spagnola.

L'accordo prevede che il Real Madrid mantenga il 50% sulla futura rivendita del calciatore, oltre al diritto di recompra. Nel contratto, in attesa dell'ufficialità, è stata inserita una clausola rescissoria da 60 milioni di euro, mentre per Valdepeñas è pronto un accordo quinquennale.

Nato a Madrid il 20 ottobre 2006, Victor Valdepeñas è un difensore mancino. Ha mosso i primi passi nel calcio con la AD Villa Rosa e il Rayo Vallecano, prima di entrare nel settore giovanile del Real Madrid nel 2018. Dopo una parentesi al Leganés, è tornato al club blanco nel 2023, arrivando fino al Castilla. Nella stagione 2025/26 ha collezionato trenta presenze in campionato con la seconda squadra, più due nella Premier League International Cup, realizzando due gol e un assist. Ha debuttato con la prima squadra il 14 dicembre 2025, schierato titolare come terzino sinistro contro l’Alavés, giocando settantotto minuti.

Profilo tecnico e prospettive in viola

Valdepeñas si distingue per la sua potenza fisica e la velocità, caratteristiche che lo rendono adatto sia al ruolo di centrale che di esterno sinistro.

Alto 188 centimetri, è in grado di raggiungere accelerazioni superiori a 34 chilometri orari e si fa notare per la capacità di coprire grandi distanze lungo la fascia. Il suo sinistro potente lo rende efficace sia nella costruzione del gioco che nei cambi di campo, mentre l'altezza lo aiuta nei duelli aerei e negli inserimenti offensivi. Nonostante le qualità atletiche e fisiche, il giovane spagnolo dovrà adattarsi alle complessità tattiche della Serie A, in particolare nella gestione delle distanze e dei tempi difensivi.

Il progetto della Fiorentina punta a sviluppare Valdepeñas come terzino sinistro moderno, capace di offrire sia spinta offensiva che solidità difensiva. Il club viola crede nelle sue potenzialità e intende lavorare sulla sua crescita tecnica e tattica,con l'obiettivo di renderlo un elemento chiave per il futuro.

Situazione attuale e altri movimenti viola

Mentre l'arrivo di Valdepeñas è ormai imminente, la Fiorentina continua a monitorare il centrocampista ivoriano del Trabzonspor, Christ Inao Oulai, ventenne che ha compiuto gli anni lo scorso aprile. Intanto, è stato annunciato un cambio di orario per la prima partitella stagionale: l'allenamento congiunto contro la Primavera, previsto al Viola Park, verrà anticipato alle 18 anziché le 18:30 inizialmente programmate.

Con l'innesto di Valdepeñas, la Fiorentina conferma la volontà di puntare su giovani di prospettiva, investendo su profili internazionali e lavorando per costruire una rosa competitiva in vista della prossima stagione.