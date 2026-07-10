Spagna e Belgio si affrontano oggi in un attesissimo quarto di finale dei Mondiali 2026. La sfida, in programma a Los Angeles alle ore 21, vedrà le 'furie rosse' guidate dal commissario tecnico Luis De La Fuente opporsi ai 'diavoli rossi' allenati da Rudi Garcia. Il SoFi Stadium ospiterà questo incontro cruciale, promettendo grande spettacolo tra due nazionali che hanno dimostrato solidità e determinazione nei turni precedenti del torneo.

Il percorso verso i quarti di finale ha visto la Spagna superare il Portogallo negli ottavi con un risultato di 1-0, grazie a una rete decisiva di Merino.

Il Belgio, dal canto suo, ha impressionato sconfiggendo gli Stati Uniti con un netto 4-1, frutto della doppietta di De Ketelaere e dei gol di Vanaken e Lukaku. Entrambe le squadre si presentano con formazioni competitive e con l'obiettivo dichiarato di raggiungere le semifinali, consolidando il loro ruolo di protagoniste in questa edizione dei Mondiali.

Le probabili formazioni di Spagna e Belgio

Per la Spagna, il CT Luis De La Fuente dovrebbe schierare un modulo 4-2-3-1. Tra i pali ci sarà Unai Simón, mentre la linea difensiva sarà composta da Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte e Marc Cucurella. A centrocampo agiranno Rodri e Pedri, con un trio offensivo formato da Lamine Yamal, Dani Olmo e Álex Baena a supporto dell’unica punta Mikel Oyarzabal.

Il Belgio risponderà con un assetto tattico simile, un 4-2-3-1. La porta sarà difesa da Thibaut Courtois. La difesa vedrà Timothy Castagne, Brandon Mechele, Nathan Ngoy e Maxim De Cuyper. La mediana sarà affidata a Hans Vanaken e Youri Tielemans, mentre il reparto offensivo sarà composto da Jérémy Doku, Kevin De Bruyne e Leandro Trossard, a sostegno del centravanti Charles De Ketelaere.

Entrambe le nazionali hanno dimostrato non solo solidità difensiva ma anche una notevole capacità di adattamento tattico. La Spagna, in particolare, ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime uscite, confermandosi come una delle squadre più difficili da affrontare del torneo. Il Belgio, dopo aver conquistato il primo posto nel proprio girone, ha saputo sorprendere con scelte tecniche efficaci, come evidenziato dalla convincente vittoria sugli Stati Uniti.

Dove seguire la partita in diretta tv e streaming

La cruciale sfida tra Spagna e Belgio sarà trasmessa in diretta televisiva su Rai1 e su Dazn. Per chi preferisce lo streaming, l'incontro sarà disponibile su Rai Play e tramite l’app di Dazn. Gli appassionati avranno quindi diverse opzioni per seguire ogni minuto di questa partita fondamentale dei quarti di finale dei Mondiali 2026, sia in chiaro che attraverso le piattaforme digitali.

Dal punto di vista statistico, la Spagna approda a questa fase imbattuta e con un record di zero gol subiti, evidenziando una difesa quasi impenetrabile. Il Belgio, d'altra parte, ha mostrato una grande capacità di reazione e una rosa profonda, riuscendo a gestire al meglio le rotazioni tra titolari e riserve nei momenti chiave del torneo.

L’unico precedente in un Mondiale tra queste due nazionali risale a Messico 1986, quando il Belgio eliminò la Spagna ai rigori, proprio nei quarti di finale. A distanza di quasi quarant’anni, le due squadre si ritrovano nella stessa fase della competizione, con la Spagna che parte con un leggero favore del pronostico per l'accesso alle semifinali.