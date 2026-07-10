Il Torino ha dato il via ufficiale alla stagione 2026/2027 con il raduno presso il centro sportivo Filadelfia. Sotto la guida del nuovo tecnico, Ignazio Abate, la squadra granata ha iniziato i lavori, segnando l'avvio di una nuova avventura per il club. I giocatori, tra cui il capitano Zapata e i suoi compagni, sono arrivati progressivamente nella sede storica per sottoporsi ai primi test fisici e riprendere gli allenamenti dopo la pausa estiva. Questa fase iniziale è cruciale per valutare le condizioni atletiche e impostare la preparazione.

La giornata inaugurale è stata interamente dedicata a una serie di test atletici e alle prime valutazioni tecniche da parte dello staff.

L'obiettivo è gettare le basi per la preparazione che condurrà la squadra ai prossimi impegni stagionali. Al Filadelfia, l'atmosfera era permeata da un palpabile entusiasmo e voglia di ripartire, con tutto lo staff tecnico impegnato nell'organizzazione meticolosa delle attività e nella pianificazione dettagliata dei giorni a venire.

Le prime uscite e il ritiro in Val Rendena

Domenica mattina, con fischio d'inizio alle ore 9:45, il Torino offrirà ai propri sostenitori un'occasione imperdibile: la prima seduta di allenamento a porte aperte della nuova stagione. Si tratta di un momento atteso dalla tifoseria, che potrà così riabbracciare la squadra e conoscere da vicino il nuovo allenatore, Ignazio Abate.

A partire da lunedì, il gruppo si sposterà a Pinzolo, nella suggestiva Val Rendena, per il tradizionale ritiro estivo. Questo periodo di preparazione intensiva si protrarrà fino al 25 luglio e includerà tre importanti test amichevoli: il 18 luglio contro il Pinzolo Valrendena, il 22 luglio contro l'Alcione Milano e il 25 luglio contro il Cittadella.

Il calendario completo degli impegni estivi

Il calendario estivo della squadra granata si preannuncia particolarmente intenso, come evidenziato dal programma ufficiale delle venti squadre di Serie A. Il raduno al Filadelfia ha avuto inizio il 10 luglio, mentre il ritiro a Pinzolo si svolgerà dal 13 al 26 luglio, con una durata leggermente più estesa rispetto a quanto inizialmente previsto.

Oltre alle tre amichevoli già fissate, il Torino affronterà un ulteriore impegno: un test contro l'Avellino, programmato per l'8 agosto. Il tecnico Ignazio Abate avrà così ampie opportunità di valutare l'intera rosa in diverse situazioni di gioco e contro avversari differenti, prima dell'inizio del campionato. L'obiettivo primario è costruire una squadra competitiva e ben amalgamata, pronta ad affrontare con determinazione la nuova stagione.