Il noto tennista australiano Nick Kyrgios è stato sospeso provvisoriamente dall’International Tennis Integrity Authority (ITIA) con effetto dal 4 agosto 2026. La decisione è giunta in seguito a un controllo antidoping effettuato il 22 giugno 2026 durante un torneo ATP 250 a Maiorca, che ha rilevato la presenza di benzoilecgonina, un metabolita della cocaina, tra le sostanze proibite.

La positività di Kyrgios è stata confermata da un laboratorio accreditato dalla World Anti-Doping Agency (WADA). A causa della natura della sostanza rilevata, la sospensione imposta dall’ITIA è immediata e comporta l'esclusione del tennista da qualsiasi attività agonistica.

Kyrgios non potrà infatti partecipare, allenarsi o presenziare a tornei organizzati da World Tennis, WTA, ATP, Grand Slam o qualsiasi federazione nazionale. Sebbene Kyrgios abbia il diritto di presentare ricorso contro questa decisione, al momento non ha ancora esercitato tale possibilità.

Le dichiarazioni di Nick Kyrgios

Poco dopo la diffusione della notizia, Kyrgios ha scelto di commentare pubblicamente la vicenda attraverso i suoi canali social. Il tennista ha ammesso la propria responsabilità, definendo quanto accaduto un “enorme errore” e aggiungendo con fermezza: “Non ci sono scuse per quello che ho fatto”. Nel suo messaggio, Kyrgios ha inoltre spiegato di aver vissuto un periodo di forte stress fisico e mentale negli ultimi due anni, dovuto anche a diversi infortuni che hanno condizionato la sua carriera.

Nel suo messaggio, Kyrgios ha annunciato che si prenderà una pausa di ventotto giorni dai social media e dalla vita pubblica per concentrarsi su sé stesso. Ha concluso con un messaggio di scuse e di impegno: “Mi dispiace, lavorerò e tornerò migliore. Nick”.

Le implicazioni della sospensione

La sospensione provvisoria imposta dall’ITIA comporta il divieto assoluto per Kyrgios di partecipare a qualsiasi attività ufficiale legata al tennis professionistico, sia come giocatore sia come spettatore o allenatore. Questo tipo di provvedimento è previsto dai regolamenti internazionali per la tutela dell’integrità dello sport e mira a garantire la trasparenza e la correttezza delle competizioni. Fino a eventuali sviluppi legati a un possibile ricorso, Kyrgios rimarrà escluso da tutte le manifestazioni ufficiali.

La vicenda ha suscitato grande attenzione nel mondo del tennis, sia per la notorietà del giocatore sia per la severità delle regole antidoping applicate dagli organismi internazionali. L’episodio rappresenta un nuovo caso di rilievo nella lotta contro l’uso di sostanze proibite nello sport professionistico, riaffermando l'impegno degli enti regolatori per un ambiente sportivo pulito.