Il tabellone dei quarti di finale della Coppa del Mondo è stato ufficialmente definito, con le otto migliori squadre ancora in corsa per il titolo più ambito del calcio internazionale. Tra le stelle che si preparano a infiammare il campo spiccano nomi del calibro di Lionel Messi, Kylian Mbappé ed Erling Haaland, pronti a guidare le rispettive nazionali in incontri ad alta tensione. Le sfide decisive, che si disputeranno tra il 9 e l’11 luglio in stadi iconici degli Stati Uniti, vedranno affrontarsi Francia-Marocco, Spagna-Belgio, Norvegia-Inghilterra e Argentina-Svizzera.

Il primo quarto di finale metterà di fronte la Francia, finalista dell’ultima edizione, e il Marocco, che cerca una storica rivincita dopo la semifinale persa nel 2022. Il Marocco ha raggiunto questo traguardo dopo aver eliminato i Paesi Bassi ai rigori e aver superato il Canada con una vittoria netta. La Francia, dal canto suo, ha dimostrato la sua forza battendo la Svezia e il Paraguay. Questo attesissimo incontro si terrà giovedì 9 luglio al Boston Stadium.

Spagna-Belgio e Norvegia-Inghilterra: tra storia e promesse di spettacolo

Il secondo quarto di finale, in programma venerdì 10 luglio al Los Angeles Stadium, vedrà la Spagna affrontare il Belgio in quello che sarà il terzo incrocio mondiale tra le due nazionali.

Il Belgio ha un precedente favorevole, avendo eliminato la Spagna ai rigori nel 1986, mentre l’incontro del 1990 si concluse in parità. La Spagna arriva a questa fase dopo aver superato Portogallo e Austria, mentre il Belgio, vera sorpresa del torneo, ha rimontato contro il Senegal e battuto gli USA.

Sabato 11 luglio, l’attenzione si sposterà su Norvegia-Inghilterra, una sfida che segna il primo incontro mondiale assoluto tra le due selezioni. La Norvegia, trascinata dal fuoriclasse Erling Haaland, ha dimostrato la sua determinazione eliminando Brasile e Costa d’Avorio. L’Inghilterra, sotto la guida dell’allenatore Thomas Tuchel, ha superato Messico e Congo DR. Il match promette un grande spettacolo, grazie alla presenza di talenti cristallini come Haaland, Bellingham, Kane e Ødegaard.

Argentina-Svizzera: i campioni in carica e le prospettive future

L’ultimo quarto di finale vedrà l’Argentina, attuale campione in carica, confrontarsi con la Svizzera sabato 11 luglio al Kansas City Stadium. Le due squadre si sono già incontrate due volte ai Mondiali, e in entrambe le occasioni l’Argentina ha avuto la meglio. La Svizzera si è guadagnata l’accesso ai quarti eliminando Colombia e Algeria. L’Argentina, invece, ha dovuto faticare non poco contro Capo Verde ed Egitto, vincendo entrambi gli incontri solo dopo i tempi supplementari.

Le semifinali si preannunciano altrettanto avvincenti: la vincente di Francia-Marocco affronterà la vincente di Spagna-Belgio, mentre dall’altra parte del tabellone si sfideranno le vincenti di Norvegia-Inghilterra e Argentina-Svizzera.

Restano in corsa sei nazioni europee, una sudamericana e una africana, delineando un quadro equilibrato. Quattro ex campioni del mondo (Francia, Spagna, Inghilterra, Argentina) si contendono il titolo contro quattro squadre che cercano il loro primo storico successo (Marocco, Belgio, Norvegia, Svizzera). L’Argentina punta a un secondo titolo consecutivo, mentre la Francia sogna il bis dopo aver raggiunto la finale nel 2022. I padroni di casa, Stati Uniti, Canada e Messico, sono stati eliminati nelle fasi precedenti.