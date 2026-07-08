La Svizzera accede ai quarti di finale dei Mondiali, superando la Colombia ai calci di rigore dopo lo 0-0 nei tempi regolamentari e supplementari. Un traguardo storico per gli elvetici, che non raggiungevano questo livello della competizione dal 1954. L'incontro, teso e con poche occasioni, ha visto le difese prevalere.

Il match si è sviluppato su ritmi alti ma con numerosi errori nel fraseggio. Nel primo tempo, le occasioni sono state limitate: al 21’ Puerta ha impegnato Kobel con un tiro a giro, mentre nove minuti dopo Rieder ha costretto Vargas a una parata.

La Colombia ha provato a prendere il controllo, ma senza creare veri pericoli. Nella ripresa, le squadre hanno faticato a trovare spazi e la precisione. Rieder ci ha provato su punizione, sfiorando l’incrocio, e Luis Diaz ha creato una delle poche opportunità per i Cafeteros, ma il suo tiro è stato bloccato da Kobel.

Supplementari e la lotteria decisiva

Nei tempi supplementari, la Colombia ha sfiorato il vantaggio con una traversa di testa di Lucumì e un tiro da fuori di Campaz. La Svizzera ha risposto con Amdouni, ma il risultato è rimasto invariato. Nel secondo tempo supplementare, Campaz ha avuto una grande occasione a pochi passi dalla porta, ma non è riuscito a concretizzare. La lotteria dei rigori ha deciso le sorti: Akanji ha sbagliato per la Svizzera (tiro alto), mentre tra i colombiani sono stati fatali gli errori di Sanchez (traversa) e Hernandez (parato da Kobel).

Il penalty decisivo è stato realizzato da Ruben Vargas, che ha battuto il portiere omonimo Camilo Vargas, regalando agli elvetici una storica qualificazione.

Quarti di finale: Svizzera contro Argentina

Ora la Svizzera affronterà i campioni del mondo in carica e l’eterno Messi, autore di otto reti in questo Mondiale. La partita è in programma domenica 12 luglio alle 3 (ora italiana). Il quadro completo dei quarti di finale vede: Francia-Marocco, Spagna-Belgio, Norvegia-Inghilterra e Svizzera-Argentina. Per la Colombia, invece, sfuma la possibilità di una rivincita contro l’Argentina e si conclude il suo cammino nel torneo.