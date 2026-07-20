La nazionale spagnola di calcio, reduce dal trionfo ai Mondiali, è stata protagonista di un caloroso ricevimento al Palazzo della Zarzuela, la residenza ufficiale della casa reale. L'incontro ha visto la partecipazione di re Felipe VI, che ha voluto esprimere personalmente le sue congratulazioni ai giocatori e all'intero staff tecnico per il prestigioso e storico risultato conseguito, un'impresa che ha riempito di orgoglio l'intera nazione.

Durante il solenne ricevimento, il sovrano ha manifestato grande entusiasmo e ammirazione per l'impresa compiuta dalla squadra.

"È stata una vittoria epica", ha dichiarato il Re, sottolineando l'emozione vissuta: "È stato un privilegio e un piacere per noi quattro, ieri sera, vedervi giocare la finale e poter festeggiare con voi quel momento indimenticabile in cui avete alzato la coppa, con immensa gratitudine da parte di tutta la Spagna". Re Felipe ha poi evidenziato il valore storico di questo successo, che riporta la Spagna ai vertici del calcio mondiale dopo un lungo periodo di attesa: "Dopo 16 anni, grazie a voi, la Spagna è di nuovo campione del mondo di calcio. Avete sofferto, tornate un po' malconci e stanchi, avete incassato qualche critica, ma cos'è tutto questo rispetto alla gioia immensa di portare a casa la coppa?".

La cerimonia reale e i festeggiamenti nella capitale

Alla cerimonia ufficiale hanno preso parte anche la regina Letizia, la principessa Leonor e l’infanta Sofía, che hanno accolto calorosamente la squadra in un clima di grande emozione e festeggiamento. Dopo il significativo ricevimento presso la Zarzuela, i calciatori si sono diretti verso La Moncloa per un ulteriore incontro istituzionale, un passaggio obbligato per i campioni. Successivamente, i festeggiamenti sono proseguiti con un'esplosione di gioia per le strade di Madrid, dove la squadra ha attraversato la città a bordo di un autobus scoperto, salutando la folla esultante. Il corteo trionfale ha culminato nella celebre piazza di Cibeles, punto nevralgico delle celebrazioni sportive, dove migliaia di tifosi entusiasti hanno atteso con trepidazione i loro beniamini per celebrare insieme il meritato titolo mondiale.

L'arrivo trionfale e l'eco internazionale

La squadra spagnola è atterrata nella capitale nel primo pomeriggio, accolta già all'aeroporto da centinaia di sostenitori in festa, desiderosi di tributare il primo omaggio ai campioni. Le celebrazioni hanno coinvolto l'intera città, trasformando Madrid in un epicentro di gioia e orgoglio nazionale che ha contagiato ogni angolo. Oltre 60.000 persone si sono radunate nella celebre piazza di Cibeles per rendere omaggio ai nuovi campioni del mondo, in un'atmosfera di euforia collettiva e incontenibile felicità. Intanto, in un contesto internazionale che non ha fermato i festeggiamenti, la FIFA ha annunciato l'apertura di un'indagine nei confronti della nazionale argentina a seguito di alcuni incidenti verificatisi al termine della finale.

Nonostante questo dettaglio, la giornata è stata interamente dominata dalla felicità e dall'orgoglio per il ritorno della Spagna sul tetto del mondo dopo sedici lunghi anni, un trionfo che ha unito e galvanizzato l'intera nazione.