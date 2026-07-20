Jonathan Rowe continuerà a vestire la maglia del Bologna. Nonostante le speculazioni su una sua possibile cessione, nate dall'espulsione in amichevole per una testata a un avversario, il club rossoblù non mostra segnali di un trasferimento imminente per l'esterno inglese, classe 2003.

Il nuovo tecnico, Domenico Tedesco, ha infatti individuato in Rowe un elemento centrale e imprescindibile per il suo progetto tattico, pianificando di costruire una parte significativa del reparto offensivo proprio attorno alle sue spiccate qualità. La volontà dell'allenatore è chiara: trattenere il giocatore, anche qualora dovessero pervenire offerte dalla Premier League, che monitora la crescita del giovane talento.

La posizione del Bologna è altrettanto decisa: Rowe è considerato fondamentale e la società non intende privarsi di uno dei calciatori più importanti per la stagione alle porte.

La fiducia del Bologna nonostante l'episodio disciplinare

L'episodio disciplinare che ha visto protagonista Rowe, sebbene giudicato grave, non ha minimamente intaccato la considerazione che il Bologna nutre nei suoi confronti. La società, infatti, continua a riporre piena fiducia nel potenziale del giocatore, puntando su di lui per il futuro immediato. L'allenatore Tedesco si oppone fermamente a qualsiasi ipotesi di partenza, ritenendo le qualità di Rowe determinanti per il gioco della squadra, specialmente per la sua capacità di saltare l'uomo e creare superiorità numerica in fase offensiva, aspetto cruciale nel calcio moderno.

Strategie di mercato e la posizione del club su Rowe

Dettagli rivelano che la tensione manifestata da Rowe in campo potrebbe essere correlata a un problema personale, noto al Bologna già prima del suo rientro a Casteldebole. Attualmente, il club non ha ricevuto alcuna richiesta ufficiale per il giocatore, e la sua permanenza è considerata una priorità assoluta per il tecnico. Il mercato può sempre riservare scenari inattesi, soprattutto alla luce delle strategie societarie che impongono un saldo positivo nelle operazioni. Il presidente Joey Saputo ha ribadito la necessità di mantenere un rigoroso equilibrio finanziario. Ciononostante, la cessione di Rowe non rientra, al momento, tra le ipotesi contemplate, a meno di cambiamenti repentini nelle prossime settimane.

In sintesi, la fiducia del club nei confronti di Jonathan Rowe rimane salda. Il giovane esterno si prepara a essere un protagonista non solo sul campo, ma anche nelle scelte dei fantallenatori per la prossima stagione.