Ancora una volta, Mikel Merino si è rivelato il protagonista assoluto per la nazionale spagnola ai Mondiali, firmando il gol decisivo nei minuti finali della sfida contro il Belgio. La sua rete ha proiettato la Roja direttamente nelle semifinali del torneo. Al termine dell’incontro, il centrocampista ha espresso tutta la sua incredulità e profonda soddisfazione per l'impresa compiuta.

"Non avrei mai potuto immaginare una cosa del genere nemmeno nei miei sogni più pazzi: un altro gol nei minuti finali...", ha dichiarato Merino, visibilmente emozionato.

"Pensavo che ci sarebbe voluto molto tempo per ripetere un'impresa del genere... e invece ci sono riuscito già nella partita successiva! Sono sceso in campo con grinta, ho fiducia di poter dare il mio contributo ovunque ci sia bisogno ed è esattamente quello che ho fatto". Queste parole sottolineano la sua determinazione e la sua capacità di incidere nei momenti cruciali.

La partita, caratterizzata da grande intensità e momenti di alta tensione, ha visto la Spagna imporsi sul Belgio con un punteggio che riflette la tenacia di entrambe le squadre. Le reti che hanno sigillato la vittoria sono state realizzate da Fabián Ruiz al 29’ e, appunto, da Mikel Merino all’87’. Il gol decisivo di Merino è scaturito da un’azione concitata in area belga, con il centrocampista che ha saputo approfittare di un pallone respinto dal portiere Lammens, subentrato a Courtois a causa di un infortunio.

Nonostante il Belgio abbia tentato il tutto per tutto nei minuti finali per cercare un disperato pareggio, la difesa spagnola ha mostrato grande solidità, resistendo con successo agli assalti avversari e blindando il risultato.

L'esaltazione della stampa spagnola

Il successo di Merino e l'approdo alle semifinali non sono passati inosservati in Spagna, dove i principali quotidiani sportivi hanno celebrato con grande enfasi la prestazione del centrocampista e dell'intera squadra. Marca ha titolato in apertura con un'espressione evocativa: "La Spagna ha un angelo", sottolineando il ruolo quasi provvidenziale di Merino. Anche El Mundo Deportivo ha voluto esaltare il giocatore, scrivendo che "È apparso di nuovo San Merino per portare la Roja in semifinale", un chiaro riferimento alla sua capacità di risolvere situazioni difficili.

Per Superdeporte, infine, Merino è stato definito un vero e proprio "salvatore" della nazionale, evidenziando il suo impatto decisivo sul risultato.

Il clima di entusiasmo che circonda la squadra è palpabile in tutto il paese, con la consapevolezza di aver raggiunto un traguardo di grande prestigio. La determinazione e la freddezza di Merino nei momenti più caldi della partita lo hanno consacrato come un elemento insostituibile. Il centrocampista si è ormai guadagnato un ruolo centrale nella formazione spagnola, diventando un simbolo di affidabilità e di spirito di sacrificio, qualità fondamentali per affrontare le prossime sfide.

Verso la semifinale: la sfida alla Francia

Con la vittoria sul Belgio, la Spagna si prepara ora ad affrontare un altro ostacolo di altissimo livello: la Francia, nella tanto attesa semifinale.

La strada verso la finale si preannuncia ardua, ma la squadra spagnola si presenta con grande determinazione e la voglia di continuare a stupire. Durante l'incontro con il Belgio, è stato osservato un minuto di silenzio in memoria delle vittime dei tragici incendi di Almería, un momento di raccoglimento che ha preceduto l'intensa battaglia sportiva. Da segnalare anche l'ammonizione di Axel Witsel durante il match, un dettaglio che testimonia l'agonismo in campo. La Roja, forte della sua resilienza e del suo spirito combattivo, è pronta a scendere in campo per un'altra memorabile sfida.