In vista della prossima sfida ai Mondiali, l'attaccante inglese Harry Kane ha preso le distanze dai paragoni con il collega norvegese Erling Haaland, sottolineando le differenze sostanziali nel loro modo di interpretare il ruolo di attaccante.

"Siamo due giocatori completamente diversi", ha dichiarato Kane. Ha descritto Haaland come "una macchina, una bestia", con media gol e finalizzazione di alto livello. Kane, invece, si considera un "tipo di giocatore differente": più coinvolto nel gioco, con più palla, ma anche come un vero numero 9. Il suo obiettivo principale è la vittoria del Mondiale, non la Scarpa d’Oro, pur riconoscendo i suoi 73 gol stagionali.

Stili di Gioco a Confronto

Il dibattito su Harry Kane e Erling Haaland è acceso. Pur ricoprendo lo stesso ruolo, i due presentano profili tattici diversi. Haaland si distingue per finalizzazione, potenza fisica e velocità (36,9 km/h nel 2025 in Champions League). Decisivo con pochi tocchi e letale in area, eccellendo nel movimento senza palla (un gol ogni 13 tocchi).

Kane si caratterizza per la completezza: abile nel gioco aereo e con entrambi i piedi, partecipa alla manovra, agendo sia come finalizzatore che regista offensivo, un "numero 9 che si abbassa" capace di contribuire in ogni fase, inclusa la difesa.

Leadership e Impatto

Li differenzia anche la leadership. Harry Kane è riconosciuto come capitano esemplare, sia in nazionale che nei club, con quasi cento presenze da capitano.

Erling Haaland, pur essendo un punto di riferimento per la sua efficacia sotto porta, si distingue più per le prodezze individuali che per una leadership di gruppo.

La sfida tra Inghilterra e Norvegia ai Mondiali rappresenta un confronto tra due grandi bomber e due distinte interpretazioni del ruolo di attaccante e di leader in campo.