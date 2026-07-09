Nessuno sconto per Jarell Quansah ai Mondiali. La FIFA ha confermato due giornate di squalifica per il difensore dell'Inghilterra, espulso negli ottavi di finale contro il Messico. Il regolamento della competizione prevede una giornata di stop automatica in caso di cartellino rosso, ma il Giudice disciplinare ha ritenuto l'intervento del giocatore un "grave fallo di gioco", decidendo così di raddoppiare la sanzione. Questa decisione mette fine alle speranze della Football Association di ottenere una riduzione della squalifica, speranze cresciute dopo il caso Folarin Balogun e la lettera inviata alla FIFA dal deputato laburista britannico Noah Law.

Di conseguenza, Quansah sarà costretto a saltare le prossime due gare dell'Inghilterra nel torneo: i quarti di finale contro la Norvegia e l'eventuale semifinale, in caso di passaggio del turno. La sua assenza rappresenta un duro colpo per la nazionale inglese, che dovrà affrontare sfide cruciali senza un elemento chiave della sua difesa.

La decisione della FIFA e il confronto con il caso Balogun

Come avvenuto nel caso di Folarin Balogun, la decisione è stata presa dalla Commissione Disciplinare della FIFA. Tuttavia, a differenza del precedente in cui era stata concessa una sospensione della sanzione, per Jarell Quansah la linea è stata più severa. La squalifica rispetta l'articolo 69 del Codice disciplinare, confermando la volontà della FIFA di applicare con rigore le proprie normative, specialmente in presenza di un "grave fallo di gioco".

La Football Association aveva cercato di ottenere uno sconto, ma le sue istanze non sono state accolte.

Implicazioni per l'Inghilterra nel cammino mondiale

L'assenza di Quansah rappresenta un ostacolo significativo per la nazionale inglese. Affrontare la Norvegia nei quarti di finale senza uno dei suoi difensori titolari richiederà al selezionatore di trovare soluzioni alternative e di riorganizzare il reparto arretrato. In caso di vittoria, l'Inghilterra si troverà a disputare l'eventuale semifinale, dove potrebbe incontrare squadre come l'Argentina o la Svizzera, ancora senza il contributo del giocatore squalificato. La fermezza della FIFA nel non concedere deroghe sottolinea l'importanza del rispetto delle regole e delle conseguenze disciplinari nel calcio internazionale.