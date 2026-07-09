L'esperienza potrebbe tornare a essere un fattore determinante nelle strategie delle big di Serie A. La Juventus starebbe riflettendo sull'opportunità di aggiungere qualità e leadership al proprio centrocampo attraverso un giocatore abituato ai grandi palcoscenici, Nemanja Matic mentre l'Inter potrebbe inserire delle contropartite per Lucumi. Anche il Napoli resta vigile sul mercato internazionale e monitora un esterno offensivo che potrebbe presto lasciare la Bundesliga per iniziare una nuova avventura.

Juventus, prende quota l'idea Matic: esperienza e qualità a costi contenuti

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, la Juventus sarebbe alla ricerca di un centrocampista esperto da inserire nella rosa. Negli ultimi giorni sono circolati nomi come Joao Palhinha e Franck Kessié, ma nelle ultime ore anche Nemanja Matic sarebbe finito sul taccuino della dirigenza bianconera. L'idea sarebbe nata all'interno della nuova area tecnica guidata da Giovanni Carnevali, sempre alla ricerca di occasioni che possano garantire rendimento immediato.

Il centrocampista serbo, classe 1988, è attualmente legato al Sassuolo ma soltanto per un'altra stagione. Nonostante i 37 anni e una velocità non più quella dei tempi migliori, Matic continua a distinguersi per intelligenza tattica, capacità di dettare i ritmi e gestione del possesso.

Le qualità già ammirate durante la sua esperienza con la Roma lo renderebbero ancora oggi un giocatore in grado di fare la differenza nel campionato italiano. Anche dal punto di vista economico l'operazione sarebbe sostenibile: la sua valutazione oscillerebbe infatti tra i 3 e i 5 milioni di euro, cifra che potrebbe trasformarlo in una delle occasioni più interessanti del mercato.

Inter su Lucumí con una contropartita, il Napoli osserva Terrier

Sul fronte nerazzurro, invece, il nome in cima alla lista per rinforzare la difesa sarebbe quello di Jhon Lucumí. L'Inter avrebbe individuato nel centrale colombiano del Bologna il profilo ideale per raccogliere l'eredità dei giocatori in uscita e starebbe studiando una formula capace di abbassare l'esborso economico.

Tra le possibili contropartite tecniche figurerebbe Yanis Massolin, centrocampista classe 2002 molto apprezzato dalla società rossoblù. Sul contratto di Lucumí resta valida ancora per pochi giorni la clausola rescissoria da 28 milioni di euro, anche se il Bologna potrebbe successivamente trattare una cessione per evitare il rischio di perderlo a parametro zero nel 2027.

Novità anche in casa Napoli. Secondo quanto riportato su X dal giornalista Ekrem Konur, Martin Terrier avrebbe espresso il desiderio di lasciare il Bayer Leverkusen. L'esterno francese classe 1997 avrebbe indicato il Marsiglia come destinazione preferita, ma le difficoltà economiche del club transalpino potrebbero complicare l'operazione.

In questo scenario il Napoli di Massimiliano Allegri osserva con attenzione gli sviluppi: Terrier rappresenterebbe infatti un'alternativa di qualità per rinforzare le corsie offensive grazie alla sua esperienza internazionale e alla capacità di ricoprire più ruoli nel reparto avanzato. Certo è, che prima serviranno cessioni.