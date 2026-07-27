Andrea Pirlo non sarà il prossimo commissario tecnico della Nazionale italiana. La Federcalcio ha interrotto la sua candidatura a seguito delle accese polemiche generate dai suoi rapporti professionali con la Russia. L'ex centrocampista, inizialmente sostenuto dal direttore tecnico Paolo Maldini e dall’advisor Leonardo, è stato escluso dalla lista dei candidati per la panchina azzurra, ponendo fine al progetto che lo vedeva alla guida del nuovo ciclo della Nazionale.

La vicenda ha rapidamente assunto una dimensione internazionale. L’ambasciatore russo in Italia, Aleksei Paramonov, ha inviato a Pirlo una lettera di sostegno, pubblicata su Telegram e rilanciata dall’ambasciata russa.

Nel messaggio, Paramonov ha espresso rammarico: “È un peccato che, nonostante il tuo contributo allo sport mondiale e all'immagine dell'Italia all’estero, lei venga ostracizzato qui in Italia dal suo stesso establishment pseudodemocratico…”. Questo intervento ha ulteriormente alimentato il dibattito pubblico.

Le ragioni dell'esclusione e la replica di Pirlo

La candidatura di Pirlo era stata fortemente voluta da Maldini e Leonardo, che avevano delineato un profilo per la Nazionale: un allenatore giovane, con una spiccata identità italiana e un glorioso passato in maglia azzurra. Tuttavia, le polemiche sorte intorno al suo ruolo di global ambassador per Fonbet, una società russa operante nel settore delle scommesse sportive, hanno compromesso il percorso verso la nomina.

Pirlo aveva chiarito che la collaborazione con Fonbet era nata durante la sua esperienza negli Emirati Arabi Uniti e aveva natura esclusivamente commerciale e sportiva.

Con un messaggio sui social, Pirlo ha comunicato: “Ho appreso ieri sera di non essere più candidato alla panchina della nazionale italiana”. Ha poi aggiunto di aver assistito “con grande amarezza al dibattito” sviluppatosi intorno al suo nome, ribadendo che la collaborazione contestata “nasce nell’ambito del mio percorso lavorativo negli Emirati Arabi Uniti ed è esclusivamente di natura commerciale e sportiva”. L'ex campione ha categoricamente respinto ogni interpretazione politica del rapporto: “Attribuire a tale collaborazione un significato politico significa attribuirmi convinzioni che non ho mai espresso e che non mi appartengono”.

Il futuro della panchina azzurra: le sfide della Federazione

Con l'esclusione di Pirlo, la Federazione è ora chiamata a individuare un nuovo commissario tecnico in vista dei prossimi impegni della Nazionale. Il progetto tecnico di Maldini e Leonardo, che puntava su un profilo giovane e innovativo, dovrà essere riconsiderato. Sebbene siano già circolati nomi di allenatori più esperti, una scelta di questo tipo rappresenterebbe un significativo cambio di strategia rispetto all'idea iniziale. Nel suo messaggio, Pirlo ha ringraziato pubblicamente Maldini e Leonardo per la fiducia, sottolineando il suo profondo legame con la Nazionale e con il Paese: “L’amore per l’Italia non dipende da un incarico.

Fa parte della mia storia, della mia identità e continuerà ad accompagnarmi, sempre”.

Questa vicenda ha messo in luce come le dinamiche internazionali e le polemiche politiche possano influenzare decisioni anche in ambito sportivo. La Federazione si trova ora a dover bilanciare esigenze tecniche, necessità di rinnovamento e la sensibilità dell'opinione pubblica. La scelta del nuovo CT sarà un banco di prova cruciale per la nuova gestione federale, incaricata di rilanciare una Nazionale che, dopo recenti delusioni internazionali, è alla ricerca di una nuova identità.