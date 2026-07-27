Una notizia inaspettata scuote il calcio italiano: Gianni Rivera, ex campione della Nazionale, si è proposto come commissario tecnico. Questa autocandidatura giunge in un momento di incertezza per la panchina azzurra, dopo il passo indietro di Andrea Pirlo, inizialmente principale candidato. La sua posizione era stata messa in discussione dopo il rifiuto di Guardiola, ma soprattutto per i controversi rapporti commerciali con Fonbet, provider russo di scommesse, che hanno generato polemiche.

Rivera ha espresso forti perplessità sull'ipotesi Pirlo, dichiarando: "Pirlo non è la persona giusta".

Ha sottolineato la necessità di severità sui legami con la Russia: "Di questi tempi, un simile legame esporrebbe l’intero movimento del calcio italiano a un rischio di reputazione. Non può essere la persona giusta per guidare la Nazionale, e mi meraviglio che qualcuno abbia pensato che potesse esserlo". Rivera ha inoltre aggiunto: "Penso e spero che Maldini non fosse al corrente di questo suo legame con la società di scommesse di Mosca".

La Proposta di Rivera: Competenze e Visione Azzurra

L'intervento di Rivera non si è limitato alla critica, ma si è concretizzato in una proposta diretta per la guida tecnica. "Mi sono proposto per fare il ct, non è uno scherzo", ha dichiarato l'ex Pallone d'Oro, sottolineando la serietà.

Ha poi aggiunto di possedere le risorse: "Ho uno staff di alto livello, sarei perfettamente in grado". Rivera, figura iconica che ha segnato la storia del calcio italiano con il Milan e la Nazionale, ritiene di avere le competenze e l'esperienza indispensabili per condurre gli Azzurri in questa fase delicata.

Il Futuro della Nazionale: Tra Dibattito e Nuove Soluzioni

La situazione della panchina della Nazionale italiana rimane aperta e complessa, con la federazione chiamata a esaminare nuove opzioni e soluzioni, specialmente dopo le polemiche che hanno coinvolto Pirlo. Le dichiarazioni di Rivera hanno acceso un vivace dibattito tra addetti ai lavori e tifosi, in attesa delle prossime mosse federali.

Questa vicenda mette in luce quanto il ruolo del commissario tecnico sia estremamente delicato, e quanto sia fondamentale garantire massima trasparenza e credibilità all'intero movimento calcistico italiano.