Il Napoli celebra il suo centenario con un ricco programma di eventi, coinvolgendo la città e i suoi tifosi. L'annuncio ufficiale, il primo luglio 2026, ha segnato l'inizio delle commemorazioni per i cento anni dalla fondazione del club partenopeo. Le iniziative mirano a raccontare la storia del club e il suo profondo legame con la città.

La presentazione del calendario si è tenuta al Comune di Napoli, con autorità e rappresentanti societari. Il programma include mostre tematiche, incontri, spettacoli e manifestazioni sportive, per ripercorrere la gloriosa storia del Napoli e valorizzare il suo patrimonio sportivo e culturale.

Tra gli eventi principali figurano una grande esposizione storica, appuntamenti culturali e sportivi, oltre a progetti dedicati a scuole e giovani, con l'obiettivo di coinvolgere diverse generazioni e rafforzare l'orgoglio partenopeo.

Eventi e iniziative del centenario

Il calendario delle celebrazioni si snoderà in vari luoghi simbolici della città, con la partecipazione di ex calciatori, artisti e personalità legate al club. Materiali editoriali e audiovisivi ripercorreranno i momenti più significativi della storia del Napoli. Le scuole cittadine saranno coinvolte attraverso concorsi e attività didattiche sui valori dello sport e sull'identità partenopea, trasmettendo passione e storia ai giovani.

Il ruolo di Comune e società

La collaborazione tra Comune di Napoli e società sportiva è stata essenziale per l'organizzazione di questi eventi. Le autorità hanno evidenziato l'importanza del calcio come elemento identitario per la città. Il centenario offre un'opportunità unica per rafforzare il senso di appartenenza e promuovere l'immagine di Napoli a livello nazionale e internazionale. Il club, fondato nel 1926, è riconosciuto come uno dei simboli più rappresentativi della città, con una storia di successi sportivi e un legame indissolubile con il territorio.