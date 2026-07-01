Franz Ethan Meichtry è ufficialmente un nuovo giocatore del Genoa. Il centrocampista svizzero, proveniente dal Thun, ha completato le visite mediche e firmato un contratto che lo legherà al club rossoblù fino al 30 giugno 2030. L'annuncio conclude le formalità di un'operazione importante, avvenuta in una giornata che ha visto il Genoa anche impegnato nella cessione di Jeff Ekhator alla Juventus.

Il giovane Meichtry, classe 2005, ha espresso il suo entusiasmo e la sua gratitudine attraverso i canali ufficiali del club. “So quanta passione ci sia dietro il Genoa: spero di non deludere le aspettative e di ripagare la fiducia”, ha dichiarato il calciatore.

Ha inoltre evidenziato la determinazione della società e l'importanza di questa nuova tappa per la sua carriera: “Mi piace pensare che potrò valorizzare il mio percorso con questa avventura che mi stimola, in una società in crescita, un gruppo competitivo e in una città che vive per il calcio sette giorni su sette”.

Meichtry ha aggiunto di essere rimasto “impressionato, oltre che dai programmi, dalla determinazione che il club ha dimostrato con i fatti e non a parole”. Ha infine rivolto un saluto ai suoi nuovi compagni e ai tifosi rossoblù, ringraziando anche l'Fc Thun e tutti i club che hanno contribuito alla sua formazione.

La visione della dirigenza rossoblù

La dirigenza del Genoa ha manifestato piena soddisfazione per l'esito positivo dell'operazione.

Il CFO Diego Lopez ha sottolineato le qualità del neo acquisto: “Ethan è un centrocampista moderno che porterà alla squadra la sua qualità nella trequarti avversaria, così come il suo forte spirito competitivo e la sua versatilità”. Lopez ha descritto Meichtry come “una persona molto legata alla sua famiglia, resiliente e umile: un calciatore che incarna i valori del club. Benvenuto al Genoa, Ethan”.

Il club ha individuato in Meichtry il profilo ideale per rafforzare il centrocampo, riconoscendo nel giovane svizzero le caratteristiche perfette per integrarsi in un gruppo già competitivo e ambizioso. La scelta di investire su un talento giovane, già protagonista nel campionato svizzero, conferma la strategia della società di puntare su giocatori capaci di crescere e affermarsi nel contesto della Serie A.

Profilo e percorso del calciatore

Nato l'8 luglio 2005, Meichtry approda al Genoa dopo una stagione di grande rilievo con il Thun, culminata con la vittoria del campionato svizzero. Nell'annata precedente, il centrocampista ha collezionato 35 presenze, mettendo a segno otto gol e fornendo tre assist. Il suo potenziale e la sua costante evoluzione sono ulteriormente evidenziati dalle sette presenze e una rete con la Nazionale Under 21 elvetica.

L'arrivo di Meichtry rappresenta un investimento strategico per il futuro del Genoa, che prosegue così la sua politica di valorizzazione dei giovani talenti. Con questa operazione, il club rossoblù mira a consolidare la propria competitività e ad offrire nuove prospettive sia ai tifosi sia alla squadra, in vista delle prossime stagioni.