Nonostante le recenti polemiche sulla sua candidatura alla guida della Nazionale italiana di calcio, Andrea Pirlo si mostra sereno e determinato a voltare pagina. Il tecnico, a Dubai presso il ritiro dello United Fc, ha vissuto giorni intensi a causa del "caso Fonbet". Questa vicenda, connessa alla sua collaborazione con il sito di scommesse russo di proprietà dell’oligarca Sergey Lomakin, ha portato alla sua esclusione dalla corsa per la panchina azzurra. Una decisione che, secondo i suoi amici, non lo avrebbe scosso. "Andrea è abituato ai polveroni e ha già girato pagina", riferiscono dal suo entourage.

Lo stesso Pirlo si è dichiarato "amareggiato" per l'esito, ma mantiene un atteggiamento tranquillo, trovando rifugio nell’affetto della famiglia.

La controversia ha avuto ripercussioni sulla Federazione italiana, già in fase di instabilità. La candidatura di Pirlo, voluta da Paolo Maldini, è naufragata per le polemiche sul suo ruolo di ambasciatore globale di Fonbet. Pirlo ha precisato che la collaborazione era "esclusivamente commerciale e sportiva", senza valenza politica. Tuttavia, la pressione mediatica e il contesto internazionale hanno reso insostenibile la sua nomina a commissario tecnico. Amici di Pirlo, da Dubai, sottolineano la sua capacità di affrontare situazioni complesse, ricordando la gestione della Scommessopoli del 2011.

Crisi federale e dimissioni eccellenti

La mancata nomina di Andrea Pirlo ha innescato una nuova fase di turbolenza nella Federazione italiana di calcio. Dopo i rifiuti di candidati illustri, tra cui Pep Guardiola e Carlo Ancelotti, la federazione ha affrontato le dimissioni di Paolo Maldini e del suo collaboratore Leonardo, figure appena nominate. Il presidente della FIGC, Giovanni Malagò, si trova a ricostruire un progetto tecnico in un clima di profonda incertezza. La situazione è resa urgente dall'imminente Nations League, dove l'Italia affronterà Turchia, Belgio e Francia. La federazione, priva di una guida stabile, affronta una crisi che trascende l'aspetto sportivo, toccando dinamiche istituzionali e politiche.

La carriera di Andrea Pirlo tra campo e panchina

Andrea Pirlo, campione del mondo nel 2006, ha intrapreso una carriera da allenatore caratterizzata da esperienze brevi e alterne fortune: una stagione alla Juventus, un passaggio in Turchia con il Fatih Karagümrük, poi la Sampdoria e infine lo United FC negli Emirati Arabi Uniti. La sua candidatura a CT azzurro era stata accolta con entusiasmo, in particolare da Paolo Maldini. Tuttavia, la sua collaborazione con Fonbet, già interrotta da altri club europei dopo l'invasione russa in Ucraina, ha sollevato forti critiche e ha avuto un impatto decisivo sulla sua esclusione dalla panchina azzurra. Pirlo ha ribadito che il suo ruolo era limitato a finalità commerciali e sportive. Ora, mentre la federazione cerca una nuova guida, Pirlo si concentra sulla sua vita privata e sulla famiglia, lasciando alle spalle le recenti polemiche.