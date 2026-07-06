Il servizio della Polizia Locale dedicato alla Municipalità di Pirri, a Cagliari, ha ripreso ufficialmente il via il 6 luglio 2026, segnando un importante ritorno per la sicurezza del quartiere. L'iniziativa prevede una rafforzata presenza di agenti nelle strade e l'imminente riapertura di un ufficio dedicato nei locali di via Riva Villasanta 35.

Questo presidio fisso rappresenta un traguardo significativo, frutto di un'ampia collaborazione istituzionale. Hanno contribuito al progetto la presidente della Municipalità di Pirri, Maria Laura Manca, il sindaco di Cagliari, Massimo Zedda, la vicesindaca Maria Cristina Mancini, il comandante Pierpaolo Marullo e la dirigente dei servizi del decentramento, Claudia Madeddu.

Potenziamento operativo e riapertura dell'ufficio

Il nuovo modello organizzativo si avvale di un organico di venti unità complessive, strutturate per assicurare una copertura costante nell'arco dell'intera giornata. Dieci agenti saranno operativi durante la fascia mattutina, mentre altri dieci subentreranno per i turni pomeridiani e serali. L'obiettivo primario è garantire una presenza capillare e dinamica lungo le vie di Pirri, monitorando il territorio e rafforzando la sicurezza urbana.

Parallelamente, nei prossimi giorni, riaprirà l'ufficio della Polizia Locale all'interno della sede della Municipalità, precedentemente chiuso ad aprile 2024. Questo sportello, la cui guida è stata affidata a Nicola Ambrosini, sarà un punto di riferimento per accogliere istanze, segnalazioni e bisogni della cittadinanza.

In questa fase iniziale, l'accesso al pubblico avverrà su appuntamento, con gli orari che verranno comunicati a ridosso dell'apertura.

Le voci delle istituzioni

La presidente della Municipalità di Pirri, Maria Laura Manca, ha espresso grande soddisfazione, definendo l'iniziativa «un traguardo politico e amministrativo strategico» e il risultato di un «lavoro di squadra». Ha sottolineato come questa nuova organizzazione restituisca a Pirri «un punto di riferimento fondamentale che unisce il controllo dinamico delle strade all'ascolto diretto dei residenti».

Il sindaco Massimo Zedda ha evidenziato come i recenti concorsi abbiano permesso di soddisfare rapidamente la richiesta della Municipalità.

Ha inoltre rimarcato l'importanza del potenziamento, considerando che Pirri vanta un numero di abitanti «pari quasi a quello di Nuoro», un capoluogo di provincia.

Anche il comandante Pierpaolo Marullo ha rimarcato la valenza di questa istituzione, spiegando che la sezione di Pirri è un'azione dell'amministrazione volta a «coprire maggiormente il territorio ed essere più vicini alle esigenze della Municipalità, grazie a un nucleo di agenti dedicato». L'obiettivo è consolidare un rapporto di fiducia reciproca tra gli agenti e il tessuto sociale locale, offrendo risposte rapide su viabilità, decoro urbano e sicurezza generale, elevando gli standard di vivibilità per l'intera comunità.