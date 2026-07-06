Nel calcio dilettantistico, dove spesso i riflettori si concentrano sui soli risultati, il Real Celle di San Vito, squadra del comune più piccolo della Puglia con 144 abitanti, ha saputo distinguersi per correttezza, rispetto e spirito sportivo. La formazione ha conquistato la Coppa Disciplina del campionato di Terza Categoria campana, gironi di Benevento. Il prestigioso riconoscimento è stato consegnato durante il galà del calcio campano a Castel San Giorgio, nel Salernitano, in omaggio alle società che si sono distinte nel campionato 2025-2026.

La Coppa Disciplina viene attribuita alle società che si distinguono per il comportamento più corretto durante la stagione, sia dentro che fuori dal campo. Non si tratta di vittorie agonistiche, ma di sportività e fair play di giocatori, dirigenti e tifosi. La classifica si basa su un sistema di penalità: vince chi accumula meno sanzioni (ammonizioni, espulsioni, multe, squalifiche del campo). La certezza della vittoria è arrivata domenica 10 maggio, al termine dell’ultima giornata di campionato.

Un impegno per l'inclusione e il fair play

La scelta di competere in Campania risale al 2022, quando la squadra cellese passò dalla Terza categoria foggiana a quella beneventana per abbattere i costi delle trasferte.

L'evento di premiazione è stato organizzato dal Comitato regionale Campania della Lega Nazionale Dilettanti. Fabio Romano, allenatore e capitano del Real Celle di San Vito, ha dichiarato: “Un traguardo che ci rende orgogliosi perché porta avanti il nostro obiettivo primario che è quello dell’inclusione e della sportività. Nel campionato precedente, lo stesso traguardo sfumò nelle ultime due giornate; quest’anno invece l’abbiamo raggiunto con la massima serietà e determinazione.”

Il valore della squadra per la comunità

La sindaca Palma Maria Giannini ha sottolineato l'importanza del premio per l'intera comunità: “La squadra di calcio è un gruppo solido, unito da una passione genuina e autentica per il calcio.

Questo premio è una vittoria per tutto il nostro paese, con la speranza che anche in futuro questi ragazzi facciano del fair play la loro prima arma sul campo, ancor prima di quella agonista-sportiva.” La sindaca ha inoltre espresso soddisfazione per il comportamento e il fair play dimostrato, auspicando la stessa ospitalità e collaborazione nel prossimo campionato in Campania.