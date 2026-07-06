Il giornalista Alfredo Pedullà ha registrato un video su Youtube e parlando di calciomercato ha detto: "Sfida aperta fra Inter e Como per Khalaili? Da quello che so, la società nerazzurra ha l'accordo con l'israeliano e l'Union SG è abbastanza adirata con il suo terzino e quindi sta cercando di creare un'asta. Detto questo, l'Inter deve risolvere quelli che sono legati ai bonus per andare fino in fondo e chiudere l'operazione mentre la storia legata al Como fa parte di una manovra di disturbo che nasce da vicende recenti ma anche più vecchie. Ad esempio la società di Hartono non avrebbe preso bene l'inserimento dell'Inter per Chalobah, cosi come qualche rumors di troppo della squadra milanese attorno al nome di Paz.

Poi ricordo anche un tentativo di Marotta circa un anno fa per Fagrebas, quindi non credo che fra i due club scorra buon sangue"

Juventus, Pedullà: 'Chiellini è sul filo, vedremo se resterà o se le parti si separeranno'

Pedullà ha proseguito: "Per la Juventus il nome nuovo è quello di Pellegrino, che io personalmente reputo un buon attaccante. Ha fatto molto bene a Parma e dei margini di miglioramento interessanti. Quindi è un discorso che ci può anche stare per i bianconeri, specie se decideranno di prendere due attaccanti a Spalletti. Poi c'é da capire la vicenda legata a Chiellini: il dirigente è in silenzio da quando al timone della barca è arrivato Carnevali. Già nel recente passato ho sottolineato come l'ex difensore fosse sul filo del rasoio e quindi bisognerà capire se il rapporto fra le parti continuerà o decideranno di interromperlo.

Continuo comunque a farmi questa domanda, ma cosa fa Chiellini nella Juventus?".

Milan, Napoli e Fiorentina: Pedullà fa il punto

Pedullà ha concluso dicendo: "Il primo giorno di Amorim nel Milan è stato pieno di entusiasmo e si capisce come il portoghese abbia la voglia di scordarsi della brutta avventura con il Manchester United. Ovviamente poi si potrà dare un giudizio più approfondito quando il mercato si comporrà. Mi è anche piaciuta la conferenza di Aurelio De Laurentiis, che ha sottolineato come la rosa del Napoli sia extralarge e che Allegri sia un allenatore aziendalista. A qualcuno, saranno fischiate le orecchie (Antonio Conte ndr) e penso che il presidente, con l'arrivo del livornese, sia contento di essere uscito da un incubo fatto di spese scriteriate.

Devo poi sottolineare la crescita della Fiorentina, che ha fatto un grande colpo prendendo Dragusin. Lo stopper ex Tottenham, se in forma fisica, è un ottimo calciatore. Adesso Koleosho e poi Thorstvedt, anche il norvegese non sarà un nome caldo fin quando starà al mondiale".