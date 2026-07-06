Il Portogallo si appresta ad affrontare la Spagna negli ottavi di finale della Coppa del Mondo, ma l’attenzione è interamente catalizzata dalla possibile esclusione di Cristiano Ronaldo dall’undici titolare. Il commissario tecnico Roberto Martinez si trova di fronte a un dilemma cruciale che potrebbe determinare il percorso della nazionale lusitana: affidarsi ancora all’icona indiscussa del calcio portoghese o optare per un attacco più dinamico e versatile.

La questione affonda le radici nella gestione della precedente partita, vinta dal Portogallo per 2-1 contro la Croazia.

In quell’incontro, Ronaldo ha siglato un rigore fondamentale, ma è stato richiamato in panchina da Martinez prima che Gonçalo Ramos realizzasse il gol decisivo per la qualificazione. La scelta di lasciare fuori il numero sette ha generato ampio dibattito, ma ha anche permesso alla squadra di trovare un maggiore equilibrio tattico, grazie all’inserimento di un centrocampista aggiuntivo e a una maggiore mobilità offensiva. La sostituzione con Ramos ha fornito al Portogallo un attaccante con la mobilità necessaria per mettere in difficoltà i difensori centrali croati, risolvendo alcune criticità emerse nella ripresa.

La sfida con la Spagna: scelte tattiche decisive

Contro la Spagna, unanimemente considerata una delle formazioni più quotate del torneo, il Portogallo dovrà verosimilmente puntare su rapide ripartenze.

In questo contesto, Ramos, con la sua combinazione di velocità e movimento, sembra offrire maggiori garanzie rispetto a Ronaldo, la cui presenza potrebbe limitare l’efficacia delle transizioni offensive. È difficile immaginare che Ronaldo possa impensierire la difesa spagnola con la sua attuale mancanza di ritmo, mentre Ramos possiede le caratteristiche ideali per trasformare un contropiede in un gol cruciale.

Nonostante le argomentazioni tattiche, la decisione di escludere Ronaldo dal primo minuto appare tutt’altro che semplice. Martinez ha finora mostrato grande lealtà nei confronti del fuoriclasse portoghese, che ha disputato ogni minuto del torneo fino alla sostituzione contro la Croazia.

La speranza dei sostenitori portoghesi è che la squadra riesca a mantenere la partita in bilico abbastanza a lungo da consentire al tecnico di schierare Ronaldo nella fase finale, sfruttando la sua vasta esperienza e la sua capacità di essere determinante anche in un breve lasso di tempo.

Formazione e peso delle decisioni

Le indicazioni attuali suggeriscono che Martinez potrebbe propendere per la conferma di Ronaldo al centro dell’attacco, malgrado le discussioni sulla sua condizione fisica e sulla necessità di un maggiore dinamismo. La probabile formazione vedrebbe Diogo Costa tra i pali, una linea difensiva composta da Rúben Dias e Renato Veiga, e un centrocampo in cui João Neves e Vitinha avrebbero il compito di assicurare equilibrio e copertura.

Sulle fasce, spazio a João Cancelo e Nuno Mendes, mentre nel reparto avanzato, oltre a Ronaldo, dovrebbero agire Francisco Conceição, Bruno Fernandes e Rafael Leão.

Il dibattito sulla gestione di Ronaldo rimane aperto: se da un lato la sua presenza incarna un simbolo e una garanzia per l’intero gruppo, dall’altro la sfida contro una Spagna in grande forma potrebbe spingere Martinez a considerare soluzioni più audaci. La scelta di lasciare in panchina Ronaldo sarebbe la mossa giusta dal punto di vista tattico per Martinez, ma è difficile prevedere che possa prendere una decisione così controversa, data non solo da ragioni puramente tecniche, ma anche dal peso specifico del campione portoghese all’interno dello spogliatoio e nell’immaginario collettivo.