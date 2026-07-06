L'asse tra Torino e Napoli potrebbe infiammarsi nelle prossime settimane con trattative destinate a coinvolgere alcuni dei protagonisti della Serie A. Federico Gatti e Amir Rrahmani sarebbero al centro di un dialogo sempre più fitto tra le due società nel quale le parti avrebbero parlato anche di scambi. Intanto il Milan starebbe già valutando le possibili alternative in caso di una cessione di Rafael Leao.

Juventus e Napoli dialogano: Gatti può favorire l'arrivo di Rrahmani

Secondo quanto riferito dal giornalista Nicolò Schira sul proprio canale YouTube, Juventus e Napoli sarebbero in costante contatto per trovare la formula giusta che possa portare Federico Gatti in azzurro.

Il difensore bianconero continua a piacere molto al club partenopeo, ma la richiesta di circa 20 milioni di euro formulata dalla Juventus viene ritenuta piuttosto elevata. Per questo motivo non sarebbe da escludere l'ipotesi di uno scambio tra le due società. Sempre secondo Schira, infatti, l'eventuale trasferimento di Gatti potrebbe agevolare la Juventus nella corsa ad Amir Rrahmani, centrale kosovaro che Luciano Spalletti conosce molto bene e che considera un profilo ideale per guidare la retroguardia bianconera. Il difensore fu infatti uno dei punti fermi del Napoli campione d'Italia nella stagione dello storico terzo scudetto conquistato proprio sotto la guida del tecnico toscano.

Milan, Martinelli resta un'idea se Leao dovesse salutare

Sempre secondo Nicolò Schira, uno dei club da monitorare con maggiore attenzione nelle prossime settimane sarà il Milan. Molto dipenderà dal futuro di Rafael Leao, destinato a rimanere il principale uomo mercato della formazione rossonera. Qualora dovesse arrivare un'offerta irrinunciabile per l'attaccante portoghese, il club di via Aldo Rossi sarebbe costretto a tornare sul mercato per individuare un sostituto all'altezza. Tra i profili valutati ci sarebbe anche Gabriel Martinelli, esterno offensivo dell'Arsenal capace di giocare su tutto il fronte offensivo. Il brasiliano ha un contratto in scadenza nel 2027 e, qualora non si arrivasse al rinnovo con i Gunners, potrebbe diventare un'occasione di mercato.

La sua valutazione si aggirerebbe intorno ai 40 milioni di euro, cifra importante ma ritenuta sostenibile dal Milan nel caso in cui dovesse incassare una somma significativa dalla possibile cessione di Leao.