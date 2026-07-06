Il Potenza Calcio ha ufficialmente annunciato la sua scelta: sarà Latronico ad ospitare il ritiro estivo della squadra in preparazione alla prossima, attesissima, stagione di Serie C. Questa decisione strategica è stata presa per garantire alla formazione lucana una fase di preparazione atletica e tecnica di altissimo livello, che si svolgerà interamente nel suggestivo comune situato nella provincia di Potenza. La località, con le sue infrastrutture e l'ambiente ideale, è stata individuata come il luogo perfetto per gettare le basi di un campionato di successo.

Latronico: centro ideale per la preparazione sportiva

La pittoresca località di Latronico, già conosciuta e apprezzata per il suo moderno centro termale e le sue bellezze naturali, si prepara ad accogliere l'intera rosa e lo staff tecnico del Potenza Calcio per un periodo intensivo di preparazione pre-campionato. L'iniziativa prevede l'utilizzo completo delle strutture sportive locali, che saranno interamente messe a disposizione del club per gli allenamenti quotidiani, le sessioni tattiche e tutte le attività connesse al percorso di avvicinamento al campionato. Questo momento fondamentale sarà cruciale per la definizione della rosa definitiva, per consolidare l'affiatamento tra i giocatori e per la messa a punto degli schemi di gioco che il tecnico intenderà adottare in vista dell'inizio della Serie C.

Gli obiettivi del Potenza Calcio per la nuova stagione

Il Potenza Calcio, una delle formazioni più seguite e ambiziose del campionato di Serie C, punta a sfruttare al massimo ogni giornata di questo ritiro per affinare la condizione fisica dei suoi atleti e per cementare lo spirito di squadra. La scelta di Latronico come sede del ritiro è stata accolta con grande favore e soddisfazione anche dall'amministrazione comunale, che vede nell'arrivo della prestigiosa formazione calcistica un'importante opportunità di visibilità e un veicolo di promozione turistica e territoriale. Al momento, la società non ha ancora reso noti i dettagli specifici riguardo le date precise di inizio e fine del ritiro, né è stato comunicato il programma delle eventuali partite amichevoli che la squadra potrebbe disputare durante la sua permanenza a Latronico.